Langenhagen

Nur noch sechs Monate bis zur geplanten Eröffnung des neuen Gymnasiums Langenhagen für wohl 1700 Schüler an der Theodor-Heuss-Straße – und die Anbindung ist weiter kräftig umstritten. Etwa 100 Anwohner aus der Silberseesiedlung haben am Sonnabend protestiert, weil nach städtischer Planung künftig Lkw-Verkehr die Breslauer Straße der ruhigen Silberseesiedlung durchfahren soll. Der ADFC Langenhagen macht sich stark für eine sichere Lösung, den Rad fahrenden Schülerverkehr zu leiten. Der Verein für Radfahrer hält die eigenen Pläne für deutlich besser – und machbar bis zum Sommer.

ADFC fragt kritisch nach

„Wie kann man Verkehrswege für 1000 Kinder, die zu Stoßzeiten in die Schule kommen, nicht mitdenken?“, fragt ADFC-Sprecher Reinhard Spörer kritisch. Die Kinder und Jugendlichen kämen aus ganz Langenhagen, also vermutlich vor allem mit dem Fahrrad. „Wir möchten, dass man den Fahrrad- und Fußgängerstrom vom fahrenden Verkehr auf der Straße An der Neuen Bult trennt“, fordert er und hält gegen die Pläne der Stadt Langenhagen. Deren Planer möchten die Straßeneinfahrt dort sperren – ganz oder zeitweise – was aber zur Folge hätte, dass künftig ab Kläranlage und Betriebshof der Stadt der gesamte Lkw-Verkehr durch die bisher dafür gesperrte Breslauer Straße von und zur Bothfelder Straße fahren müsste. Insofern suchen ADFC und Anwohner der Breslauer Straße gemeinsam eine Lösung – und protestieren auch zusammen.

Reinhard Spörer vom ADFC Langenhagen (links) will über eigene ADFC-Pläne die Rad fahrenden Schüler stärken. Mit den Anwohnern der Breslauer Straße protestiert Mark Sieglreithmaier gegen eine Lkw-Belastung seiner Siedlung. Quelle: Ursula Kallenbach

Mittwoch sollen es zwei Lkw beweisen

Am Mittwoch, 23. Februar, folgt eine anschauliche Demonstration vor Ort. „Wir bringen zwei Lastwagen an Ort und Stelle und zeigen, dass solcher Begegnungsverkehr auf der etwa 5,50 Meter breiten Breslauer Straße gar nicht möglich ist“, erklärt Mark Sieglreithmaier aus Sicht der Anwohner. Die Bewohner der Siedlung mit Kindertagesstätte und Bolzplatz fürchten bei einer solchen Verkehrslösung auch um die Sicherheit der Fußgänger und Radler; es gibt nur einen einseitigen Fußweg. Würde die Straße An der Neuen Bult gesperrt, droht eine Verkehrsbelastung auf der Breslauer Straße von bis zu 400 zusätzlichen Fahrzeugen täglich von und bis zur Bothfelder Straße, wie der Vorschlag der Stadtverwaltung belegte. Im Verkehrsausschuss hatten auch die Feuerwehr und Mitglieder der Ratsfraktionen bereits erhebliche Vorbehalte gegen die Lösung vorgebracht. Die Stadtplaner hatten weniger Probleme gesehen, nahmen Anregungen jedoch mit.

Vom Bolzplatz an der Breslauer Straße marschieren etwa 100 Anwohner Richtung Gymnasiumsneubau, um gegen die bisherigen Pläne der Stadt zu protestieren: Sie wollen keinen Lkw-Verkehr durch die Siedlung. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Lösung, die der ADFC Langenhagen erarbeitet hat, bezieht – selbstverständlich – Partei für die Rad fahrenden Kinder und Jugendlichen und bietet einen gefahrlosen Weg der Kinder zum Neuen Gymnasium an. Spörer verweist auf die Stoßzeiten der Schule, wenn die Masse der Kinder am Südeingang ankommt und abfährt. Die bisherige Ampelanlage für Fußgänger dürfte nicht ausreichen, die erheblichen Radfahrerströme aufzunehmen. Eine neue Anlage müsste daher eine breitere Furt ermöglichen.

Etwas weiter nördlich, südlich an der Turnhalle, sieht Spörer dafür eine ausreichende Wegbreite von zwölf Metern. Hier könnten die Radler gefahrlos auch von der Schule aus über eine Ampelanlage die Theodor-Heuss-Straße überqueren. Vorteil der nach Norden verlagerten Ampelanlage: Die Schüler bräuchten nicht mehr über die Straße An der Neuen Bult, um zum Schuleingang oder nach Hause zu kommen. Die Verkehre wären effektiv getrennt.

Reinhard Spörer vom ADFC demonstriert: Auf der Südseite des Gymnasiums wäre eine ausreichende Breite gegeben, um von dort die große Anzahl Rad fahrender Schülerinnen und Schüler aus ganz Langenhagen sicher von der Schule über eine Ampelanlage jenseits der Theodor-Heuss-Straße zu führen. Quelle: Ursula Kallenbach

Auf den Rieselfeldern jenseits der Theodor-Heuss-Straße hat der ADFC diesen Vorschlag sichtbar gemacht und wie einen Trichter die weitere Wegeführung vom Gymnasium weg durch Flatterband abgesteckt. Ja, es seien dazu eine erweiterte Ampelanlage und ein breiterer Überweg notwendig, stellt Spörer fest. „Dagegen ist bisher nur an den fahrenden Verkehr und an die riesige Buswendeanlage gedacht worden, die bald fertiggestellt ist“, kritisiert er.

Jenseits der Theodor-Heuss-Straße hat der ADFC in Höhe der Südseite des Gymnasiumseingangs mit Flatterbändern einen Trichter markiert. Dort könnte der Schülerstrom per Fahrrad zu Stoßzeiten der Schule ankommen und abfließen – eine entsprechende Ampelanlage wäre zu bauen. Quelle: Ursula Kallenbach

Proteste sind eine Neuauflage

Für den ADFC will Spörer nun Anfang der Woche die eigenen Pläne noch einmal – und noch besser ausgearbeitet – an die Ausschussvorsitzende übermitteln. Der Ausschuss tagt wieder am Dienstag, 1. März. Bei dem gemeinsamen Ortstermin am Bolzplatz und am Südeingang des künftigen Gymnasiums am Sonnabend verdeutlichte Spörer die Planskizzen den protestierenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch mit Rückblick auf die Geschichte. Denn schon in den 1970er Jahren, als die Stadt ihren Betriebshof neben die Kläranlage verlegte und erweiterte, wollte die Stadt den Lkw-Verkehr durch die Silberseesiedlung fahren lassen. Die Bewohner protestierten; im Ergebnis baute die Stadt den damaligen Feldweg zwischen der Kläranlage und der Theodor-Heuss-Straße zur Lkw-belastungsfähigen Straße aus – zur Straße An der neuen Bult.

Von Ursula Kallenbach