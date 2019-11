Krähenwinkel

Die Galerie Depelmann stellt ab Sonntag, 1. Dezember, Werke des Künstlers Horst Janssen aus. Die Vernissage ist für diesen Tag von 11 bis 16 Uhr geplant. Die Malereien stehen unter dem Titel „Weihnachts- und Jahreswendeausstellung“ und sind bis zum 29. Februar in der Galerie, Walsrode Straße 305, zu sehen. Es ist die mittlerweile 172. Ausstellung in den Räumen in Krähenwinkel.

Der bereits verstorbene Janssen wuchs bei seiner alleinstehenden Mutter und seinen Großeltern in Oldenburg auf. Nach deren Tod nahm ihn seine Tante Anna in Hamburg zu sich. Sie meldete den 16-jährigen Horst an der Landeskunstschule in Hamburg an. Dort studierte er von 1946 bis 1952 und wurde Meisterschüler bei Alfred Mahlau, der ihm bereits kleinere Aufträge beschaffte.

Janssen experimentierte mit verschiedenen monotypischen Drucktechniken und fertigte erste Holzschnitte an. 1952 erhielt er ein Lichtwark-Stipendium der Stadt Hamburg und verließ die Landeskunstschule.

Interessierte können sich Janssens Werke zu den Öffnungszeiten der Galerie Depelmann dienstags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr anschauen. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.depelmann.de.

Von Stephan Hartung