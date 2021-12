Langenhagen

Eine neue Busringlinie bindet in Langenhagen testweise drei Gewerbegebiete an den öffentlichen Nahverkehr an. Das Angebot startet am Montag, 13. Dezember.

Übervolle Busse sorgten an der Münchner Straße für Ärger

Wer eine Adresse an der Westfalenstraße oder am Rehkamp in der Kernstadt oder aber im östlichen Teil der Münchner Straße im Gewerbegebiet Godshorn mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen möchte, ist bisher lange unterwegs – und muss am Ende noch meist ein gutes Stück zu Fuß gehen.

Aus dem Gewerbegebiet Godshorn hatte es vor ziemlich genau einem Jahr zudem massive Kritik an den übervollen Bussen der Linie 253 gegeben. Im Gewerbegebiet sind unter anderem MTU, Hermes und Dachser ansässig. Ein Lagerist hatte dieser Zeitung damals von Problemen vor allem nach Schichtende am späten Arbeit berichtet, von regelrechten Handgemengen und fast Schlägereien, wenn noch weitere Fahrgäste in den ohnehin schon vollen Bus drängten.

Neue Buslinie nimmt am Montag den Betrieb auf

Der Stadt Langenhagen war die Situation bereits bekannt gewesen. Sie hatte bei den örtlichen Unternehmen den Bedarf abgefragt – auch am Rehkamp, wo es ähnliche Kapazitätsprobleme in den Bussen gab. Auf entsprechende Hinweise reagierend hatte die Üstra ebenfalls das Gespräch mit den Langenhagener Unternehmen gesucht.

Diese hatten in der Folge ihre Schichten entzerrt. Die Üstra selbst hatte zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2020 die Linie 253 um eine zusätzliche Fahrt am späten Abend ergänzt – und zugleich auf Nachfrage angekündigt, dass dies nicht die letzte Ausweitung des Angebots bleiben müsse.

Im Gewerbegebiet im Norden Godshorns haben sich über die Jahre immer mehr Unternehmen angesiedelt. Quelle: Christian Carstens (Archiv)

Das wird zum Fahrplanwechsel in diesem Jahr nun Wirklichkeit: Um zu erproben, wie hoch der Bedarf an einer Busverbindung in allen drei Gewerbegebieten ist, führt die Region Hannover die neue Busringlinie 254 ein. Sie nimmt am Montag, 13. Dezember, den Betrieb auf. Die Stadt Langenhagen bereitet dafür aktuell sechs Haltestellen vor: zwei an der Westfalenstraße, zwei am Rehkamp und zwei an der Münchner Straße.

Busse verkehren morgens und zum Feierabend

Für die etwa neun Kilometer lange Strecke ist eine Fahrzeit von 18 Minuten eingeplant. Die Busse werden sie nach Auskunft von Stadtsprecherin Juliane Stahl montags bis freitags zwischen circa 4.30 und 11.30 Uhr sowie von 15 bis 22.30 Uhr im 30-minütigen Takt abfahren. Startpunkt ist jeweils die Haltestelle Langenhagen/Bahnhof-Mitte.

Die neue Busringlinie soll unter anderem die Münchner Straße besser an den Nahverkehr anbinden. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

Die Busse fahren dann über die Westfalenstraße den Rehkamp und den östlichen Teil der Münchner Straße an. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmen wie UPS oder DB Schenker erreichen so mit dem öffentlichen Nahverkehr ihre Arbeitsplätze. Mit einem Stopp an der bestehenden Haltestelle Godshorn/Europaallee geht es zurück zum Start- und auch Endpunkt Langenhagen/Bahnhof-Mitte. Dort besteht Anschluss an die Züge aus und in Richtung Hannover-Hauptbahnhof.

Von Frank Walter