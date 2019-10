Wedemark/Langenhagen

Halbschranken und eine Lichtanlage sollen kommen: Die Deutsche Bahn saniert drei Bahnübergänge in der Wedemark sowie in Langenhagen und stattet sie mit neuer Sicherungstechnik aus. Das teilt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage mit. Insgesamt investiert das Unternehmen circa 1,3 Millionen Euro. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Einschränkungen und Sperrungen einstellen.

An der Meitzer Straße, die Hellendorf und Meitze miteinander verbindet, sind die Arbeiter bereits seit Montag vor Ort. Autofahrer können an der Stelle vorerst nicht mehr die Gleise überqueren, sondern müssen bis voraussichtlich 28. Oktober einen Umweg in Kauf nehmen. Auch Radfahrer und Fußgänger sind davon betroffen. Die Gemeinde Wedemark hat eine Umleitung ausgeschildert: Diese führt von Hellendorf in Richtung Elze. Dort über die Wasserwerkstraße und die Plumhofer Straße weiter nach Meitze. In die entgegengesetzte Richtung werden Autofahrer umgekehrt geleitet.

See nur über Altenhorst erreichbar

Am 21. Oktober sollen die Arbeiten dann an dem Übergang an einem Feldweg südlich von Schlage-Ickhorst starten. Dieser Weg führt Besucher normalerweise an den See nördlich der A352. Während der Sperrung bis voraussichtlich 25. November müssen Autofahrer über Altenhorst in Langenhagen fahren, um an den See zu gelangen, schreibt die Gemeindeverwaltung.

Der Hainhäuser Weg in Langenhagen-Kaltenweide ist dann ab 11. November in Höhe des Bahnübergangs für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten dort sollen voraussichtlich bis zum 12. Dezember dauern.

Sperrungen sind für Fundamente und Kabelarbeiten notwendig

„Die Sperrung der Straße sowie zeitweise für Fußgänger und Radfahrer ist notwendig, um das neue Fundament des Schalthauses sowie die übrigen Fundamente der Sicherungsanlagen herzustellen und die Kabeltiefbauarbeiten kurzfristig durchzuführen“, heißt es bei der Bahn. Weitere Umleitungen würden jeweils ausgeschildert.

In den Übergang an der Meitzer Straße investiert die Bahn knapp 300.000 Euro, die Kosten für die Arbeiten an dem landwirtschaftlichen Weg südlich von Schlage-Ickhorst sind mit circa 400.000 Euro veranschlagt. Rund 600.000 Euro investiert das Unternehmen in den Übergang am Hainhäuser Weg.

