Mardorf

Eine 28-jährige Frau hat am Sonntagabend schwere Verbrennungen erlitten, nachdem sie am Surfstrand in Mardorf versehentlich einen Klumpen weißen Phosphors aufgesammelt hatte. Die gefährliche Chemikalie entzündete sich in ihrer Tasche. Die Frau wurde zur Behandlung in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht.

Die Region Hannover hat daraufhin den Surfstrand am Nordufer, den Badestrand und die Badeinsel in Steinhude vorübergehend gesperrt. Am Montagmorgen wurden die Sperrungen bis auf Teilbereiche des Surfstrands wieder aufgehoben. Der betroffene Bereich konnte nach Auskunft der Region eng eingegrenzt werden. „Der Sand, der dort aufgeschüttet wurde, stammt aus dem Steinhuder Meer und ist im Zuge der Entschlammung im Frühjahr angefallen“, sagt Sonja Papenfuß, Leiterin des Fachbereichs Umwelt der Region Hannover. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist am Montag vor Ort und prüft die Lage.

Nicht der erste Fund

Phosphor-Funde habe es bereits öfter im Steinhuder Meer gegeben, so die Region. Es handele sich dabei um Munitionsreste. Im Zweiten Weltkrieg war der Stoff Bestandteil von Brandbomben. An Stränden wird er aufgrund seiner ähnlichen Erscheinung immer wieder für Bernstein gehalten und aufgehoben. Trocknet der Stoff, verbindet er sich mit Sauerstoff und wird leicht entflammbar. Verbrennungen durch Phosphor können das Gewebe bis auf den Muskel beschädigen. Die Reste des Klumpens, der die Frau am Sonntag verbrannte, konnten nicht analysiert werden. Sie waren zurück ins Wasser geworfen worden. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich im letzten Jahr in Langenhagen. Am dortigen Silbersee hatte ein neunjähriges Mädchen schwere Verbrennungen erlitten, nachdem es ebenfalls mit weißem Phosphor in Berührung gekommen war.

Keine Steine aufheben

Die Region Hannover warnt ausdrücklich davor, Steine aus dem Wasser oder am Uferbereich des Steinhuder Meeres einzusammeln. „Vermeintlich harmlose Funde, die wie Kieselsteine aussehen, sind deshalb mit Vorsicht zu behandeln“, sagt Papenfuß. Entsprechende Warnhinweise werden diese Woche aufgestellt. Kinder sollten am Surfstrand nicht spielen. Eine Vollsperrung des Bereichs ist jedoch nicht vorgesehen.

Von Mario Moers