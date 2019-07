Langenhagen

Vier nicht mehr sichere Bäume lässt die Stadt Langenhagen ab Montag, 22. Juli, fällen. „Durch Dürreperioden im vergangenen und in diesem Jahr sind zwei Birken abgestorben. Eine von ihnen befindet sich in der Wiesenstraße vor dem Kindergarten Krähenwinkel; die andere steht im Kohlweg in Godshorn“, schreibt Stadtsprecherin Juliane Stahl in einer Mitteilung.

Zudem hat ein Pilz eine Ulme an der Hauptstraße in Godshorn befallen. Der Baum ist dadurch nach Auskunft der Sprecherin abgestorben. „Am Bahnhofsplatz Pferdemarkt in Langenhagen muss eine durch Dürre geschwächte und anschließend von Krankheitserregern abgetötete Rosskastanie gefällt werden“, heißt es von der Stadt.

Stahls Angaben zufolge sollen für alle gefällten Bäume neue gepflanzt werden.

Von Julia Gödde-Polley