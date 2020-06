Langenhagen

Rot sollen am Montagabend, 22. Juni, Passanten und Autofahrer an verschiedenen Orten in Langenhagen sehen. Die Veranstaltungsbranche macht mit der bundesweiten Aktion „Night of Light“ auf ihre coronabedingte Notlage aufmerksam und spricht eine symbolische Warnung aus. „Die nächsten Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht“, sagt der Initiator der Aktion und gleichzeitig Vorstand der LK-AG Essen, Tom Koperek. „Die aktuellen Auflagen und Restriktionen machen die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen quasi unmöglich.“

Auch die Stadt beteiligt sich an der Aktion. Wer in den Abend- und Nachtstunden am Langenforther Platz vorbei kommt, sieht das Haus der Jugend, den Kunstverein und die Musikschule in rotem Licht leuchten. Zudem will die Verwaltung den Theatersaal an der Rathenaustraße, das daunstärs und den VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße in der Warnfarbe anleuchten. „Wir möchten mit unserer Teilnahme an dieser Aktion unsere Solidarität mit den Kulturschaffenden zeigen“, sagt Eva Bender, Langenhagens Sozialdezernentin. Die Beleuchtung startet um 22 Uhr.

Die „Alarmstufe Rot“ soll auf die schwierige wirtschaftliche Lage von Künstlern und Kulturschaffenden, aber auch von Messebauern, Technikausstattern und anderen Berufsgruppen in der Veranstaltungsbranche hinweisen. Für sie alle steht der Betrieb seit Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie fast komplett still. Das gilt für das Kulturangebot in Langenhagen ebenfalls.

Wie geht es mit der Mimuse weiter?

„Auch die Mimuse ist natürlich massiv betroffen“, sagt Inga Herrmann, die am 1. Juni die Leitung des Kleinkunstfestivals von Franz Gottwald übernommen hat. „Im Frühjahr mussten elf Vorstellungen abgesagt werden und wie es im Herbst weitergehen kann, ist unklar. Der Vorverkauf ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen, die Menschen trauen sich einfach nicht, Karten für Theater zu kaufen.“

Sollten Auftritte wieder möglich sein, würden sicherlich die Hygiene- und Abstandsregeln gelten. Doch das hätte enorme Folgen für die Belegung im Theatersaal oder daunstärs. Der Theatersaal, der regulär 550 Plätze bietet, würde nach derzeitigen Auflagen lediglich etwa 100 Zuschauer aufnehmen können. Dies haben erste Berechnungen der Verantwortlichen bei der Stadt ergeben. Im daunstärs, so heißt es aus dem Rathaus, müssten die Vorstellungen weiterhin vollständig ausfallen – das Foyer sei für mehrere Besucher zu klein. Und auch im Zuschauerraum dürften maximal 15 Menschen Platz nehmen. Normalerweise können dort 100 Kulturinteressierte die Mimuse-Auftritte verfolgen.

Mehr als 5000 Teilnehmer

Bilder und Videos von rot beleuchteten Gebäuden finden Interessierte auf Facebook und bei Instagram unter dem Hashtag #nightoflight2020. Die Organisatoren vermeldeten am Freitagnachmittag mehr als 5000 Teilnehmer in ganz Deutschland. Weitere Informationen zu der Aktion finden Interessierte auf www.night-of-light.de.

Von Julia Gödde-Polley