Freitag

Comedian Jörg Knör ist am 7. Februar mit seinem Programm „Die Jahr-100-Show“ im Gutshof Rethmar zu Gast. Jörg Knör feiert im Gutshof Rethmar nicht nur seinen 60. Geburtstag, sondern auch seine 40-jährige Showkarriere. Quelle: privat

Sehnde: Comedy und Livemusik werden auch in diesem Jahr im Kornspeicher des Gutshofs Rethmar geboten. Humorvoller Höhepunkt des Halbjahresprogramms ist dabei der Auftritt von Jörg Knör am Freitag um 20 Uhr. Bei seiner „Jahr-100-Show“ feiert der Entertainer mit seinem Publikum gleich zwei runde Ereignisse: seinen 60. Geburtstag und seine 40-jährige Showkarriere. Zu sehen gibt es die Highlights aus vier Jahrzehnten Künstlerleben und das Beste aus 16 Soloprogrammen, inklusive der lustigsten Erlebnisse, die der Bambi-Preisträger mit Prominenten hatte. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Gutshof Rethmar, Gutsstraße 16, in den HAZ/NP-Geschäftsstellen sowie im HAZ/NP-Online-Ticketshop.

Sonnabend

Der Flohmarkt bietet unter anderem Kinderkleidung an. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Wedemark: Kleidung, Spielsachen und Bücher für Kinder gibt es am Sonnabend beim Flohmarkt in der Grundschule Resse. Von 11 bis 13 Uhr können Besucher für kleine und große Kinder stöbern.

Das Foto zeigt die Schäden nach den Bombenabwürfen am 24. Februar 1945 an den Gebäuden auf dem Grundstück Braunschweiger Straße 19 (Familie Degenhard). Quelle: privat

Burgdorf: Einen Blick in die letzten Kriegswochen des Jahres 1945 bietet ab Sonnabend die Ausstellung „Bomben über Burgdorf“. Den Anstoß dafür gaben die Recherchen von Heidi Rust, Dieter Heun und Tobias Teuber für ihr gleichnamiges Buch. Die Besucher finden bis Sonntag, 22. März, in der KulturWerkStadt wesentliche Teile ihrer Recherchen auf Schautafeln, aber auch Exponate aus der damaligen Zeit wie Originalkriegsbomben, die der Kampfmittelbeseitigungsdienst zur Verfügung stellt, ein nachgebauter Luftschutzraum mit Originaltür sowie Funkgeräte und Luftschutzsirenen. Die KulturWerkStadt ist sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Der gemischte Chor Cantus gaudium singt sich beim Konzert Lieder aus verschiedenen Jahrhunderten. Quelle: Stefan Heinze

Lehrte: Es gibt wohl kaum einen Gesangverein in der Region Hannover, der unter seinem Dach eine so große Vielfalt an Chorgruppen vereint wie der Gesangverein Aligse von 1884. Wer einmal alle Chöre an einem Abend erleben möchte, hat dazu am Sonnabend ab 17 Uhr die Gelegenheit. Unter dem Motto „Feeling good“ präsentiert der Gesangverein dann in der Matthäuskirche ein gemeinsames Konzert seiner Chorgruppen. Die Eintrittskarten sind zum Preis von 8 Euro und ermäßigt für 5 Euro in der Buchhandlung Böhnert an der Zuckerpassage und bei der Volksbank Aligse sowie an der Abendkasse erhältlich. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist bereits ab 16.30 Uhr.

Lehrte: Der Schützenverein Arpke von 1884 lädt zum Winterball ein. Er ist für Sonnabend in der Gaststätte Baltheuers Hoff, Im Winkel 2, 19 Uhr, geplant. Es gibt Musik von DJ Franky. Der Preis für das All-inclusive-Paket beträgt 50 Euro. Karten gibt es beim Vorsitzenden Edmund Potratz unter Telefon (05175) 7714990 und an der Abendkasse. Auch Nichtmitglieder sind beim Ball willkommen.

Burgwedel: Was ist unter der Decke gemalt? Wer sind die beiden Menschen, die beim Kreuz Jesu stehen? Warum steht da so ein weißer Stein in der Kirche? Diese und andere Fragen drängen sich auf, wenn man sich in der St.-Petri-Kirche in Großburgwedel einmal genau umschaut. Antworten darauf bekommen Kinder am Sonnabend in einer ganz besonderen Kirchenführung. Von 10.30 bis 12 Uhr geht es in dem Gotteshaus auf Entdeckungstour. Treffpunkt ist im Gemeindehaus, Küstergang 2.

Julia Weinberg (15) aus Laatzen ist seit dem Wintersemester 2018/19 Frühstudierende im IFF. Quelle: Jens Niebuhr

Isernhagen: Zu welchen musikalischen Höchstleistungen junge Musiker bei richtiger Förderung in der Lage sind, das können Besucher des Isernhagenhofs am Sonnabend einmal mehr erleben – beim bereits zehnten IFF-Konzert des Lions Clubs Isernhagen-Burgwedel, der dabei vom Club Burgdorf-Isernhagen unterstützt wird. Die jungen Talente der Musikhochschule Hannover präsentieren Stücke großer Komponisten. Der Erlös geht wieder komplett an das IFF. Das Klassikkonzert beginnt um 19.30 Uhr in der Hauptstraße 68 in F.B. Im Vorverkauf sind Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro im Lesenest, Bothfelder Straße 26 in Altwarmbüchen, sowie bei der Buchhandlung Böhnert in Isernhagen H.B., Großburgwedel und im City-Center Langenhagen erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten dann 12,50 Euro.

Wedemark: Die Jugendfeuerwehren der Gemeinde treten gegeneinander an – im Brennball. Das Winterturnier beginnt am Sonnabend, 8. Februar, um 9 Uhr in der Wedemarksporthalle am Royeplatz in Mellendorf. Die Siegerehrung ist für circa 15 Uhr geplant. In der Cafeteria können sich Teilnehmer und Zuschauer mit Getränken und Essen stärken. Besucher sind willkommen – und eingeladen, die Mannschaften anzufeuern.

Sonnabend und Sonntag

Wedemark: Die Rassegeflügelzuchtvereinigung Wedemark (RGZVW) weist auf seine nächste Ausstellung hin. Diese öffnet am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr – die Eröffnungsfeier beginnt um 10.30 Uhr – und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim auf dem Hof Schnehage in Wiechendorf, Am Taubenfelde 3. Es handelt sich um die Wedemarkschau für Park- und Ziergeflügel.

Sonntag

Langenhagen: Die kleinen Jecken sind los, heißt es am Sonntag beim MTV Engelbostel-Schulenburg. Der Verein lädt ab 15 Uhr zum Kinderfasching in den Saal der Gaststätte Zur Post, Hannoversche Straße 182, ein. Die Organisatoren bereiten einen Nachmittag für die ganze Familie vor. Die Kindertanzgruppe des MTV wird auftreten. Auf die Besucher wartet eine Kaffeetafel mit selbst gebackenen Kuchen. Die Kinder können an einer Tombola teilnehmen. Der Eintritt ist frei.

Im Dorfgemeinschaftshaus in Köthenwald tritt das Quartett Grimm auf. Quelle: privat (Archiv)

Sehnde: Das einst von dem Violinisten Yehudi Menuhin gegründete Programm „Live Music Now“ ist eigentlich bekannt für Konzerte aufstrebender Nachwuchsmusiker im klassischen Bereich. Vertreter des Programms sind seit Jahren auch Bestandteil der Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus des Klinikums Wahrendorff. Am Sonntag wird mit dieser Tradition etwas gebrochen – denn das Quartett Grimm, das ab 15 Uhr in Köthenwald zu hören ist, kommt nicht mit der klassischen Besetzung. Sängerin Janna Berger, Cellist Sung-Yueh Chou, Gitarrist Kai Wenas und Perkussionist Robin Alberding erkunden eher das Spannungsfeld zwischen Pop und Jazz. Das Konzert in der Wahre-Dorff-Straße 4 beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Burgwedel: Gemeinsam mit dem Verein Klassik in der Klinik lädt der WohnPark für Sonntag ab 18 Uhr zu einem Kammerkonzert an die Fuhrberger Straße 2 in Großburgwedel ein. Es spielen das junge Duo Marcus Sundermeyer (Violoncello) und Nicolae Gutu (Akkordeon). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von red