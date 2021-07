Hannover/Langenhagen

Polizeifahndung nach dem 25-jährigen Julian A: Der jungen Mann war am Montag, 5. Juli, wegen polizeilicher Erkenntnisse der Gewaltbereitschaft in die geschlossene Abteilung der psychiatrische Klinik in Langenhagen eingewiesen worden. Gegen 1.50 Uhr des Folgetags flüchtete er jedoch aus der Einrichtung. Die Polizei kann aktuell eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausschließen.

Die Beamten leiteten eine Suche in der Umgebung ein, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Bisher lief die Fahndung allerdings erfolglos. Deswegen bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Julian A. ist aus einer Langenhagener Klinik geflüchtet. Quelle: Polizei Hannover

Polizei warnt: Keinen Kontakt aufnehmen

Der Gesuchte ist zwischen 1,76 Meter und 1,80 Meter groß und von schmächtiger Statur. Er hat langes, dunkles, welliges Haar und einen Vollbartansatz. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine zerrissene Jeans. Er hatte einen Plüschhasen und einen blauen Müllsack bei sich.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass von dem 25-Jährigen eine Gefärhdung für andere Menschen ausgeht, bittet die Polizei, beim Antreffen keinen Kontakt zu dem Gesuchten aufzunehmen, sondern sich direkt an die Polizei zu wenden.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib von Julian A. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer (0511) 1093815 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Manuel Behrens