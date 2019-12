Heiligabend

Godshorn: Hartmanns Backstube, Hauptstraße 14a, von 6 bis 13 Uhr

Kaltenweide: Heide-Bäckerei Rehbock, Maria-Montessori-Straße 8, von 7 bis 13 Uhr

Langenhagen: Heide-Bäckerei Rehbock, Walsroder Straße 123, von 7 bis 14 Uhr

Langenhagen: Bäckerei Daniel, Am Pferdemarkt 9C, von 6 bis 12 Uhr

Langenhagen: Bäckerei Daniel, Hindenburgstraße 30, von 6 bis 12 Uhr

Langenhagen: Bäckerei Die drei, Reuterdamm 77, von 6 bis 13 Uhr

Langenhagen: Bäckerei Raute, Theodor-Heuss-Straße 18, von 6 bis 12.30 Uhr

Langenhagen: Bäckerei Raute, Walsroder Straße 143, von 6 bis 12.30 Uhr

Langenhagen: Bäckerei Bosselmann, Kurt-Schumacher-Allee 16, von 6 bis 11 Uhr

1. Weihnachtsfeiertag

Für den 1. Weihnachtsfeiertag sind der Redaktion keine geöffneten Bäckereien in Langenhagen bekannt.

2. Weihnachtsfeiertag

Kaltenweide: Heide-Bäckerei Rehbock, Maria-Montessori-Straße 8, von 7 bis 11 Uhr

Langenhagen: Heide-Bäckerei Rehbock, Walsroder Straße 123, von 7.30 Uhr bis 11 Uhr

Hinweis:Diese Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Nicht alle Bäckereien und deren Filialen konnten die Öffnungszeiten über die Feiertage mitteilen. Weitere Öffnungszeiten nimmt die Redaktion per E-Mail an langenhagen@haz.de entgegen.

Lesen Sie auch

Öffnungszeiten an Heiligabend: So haben die Supermärkte in Langenhagen geöffnet

Von Konstantin Klenke