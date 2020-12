Engelbostel: nah und gut Zegarek, Heidestraße 24, von 7.30 bis 13 Uhr

Godshorn: Edeka Zegarek, Hauptstraße 5, von 7 bis 14 Uhr

Kaltenweide: Netto, Bertha-von-Suttner-Ring 3, von 6.30 bis 14 Uhr

Kaltenweide: Rewe, Maria-Montessori-Straße 3, von 7 bis 13 Uhr

Krähenwinkel: Netto, Walsroder Straße 290, von 6.30 bis 14 Uhr

Langenhagen: Aldi, Am Pferdemarkt 9, von 7 bis 14 Uhr

Langenhagen: Aldi, Erich-Ollenhauer-Straße 13, von 7 bis 14 Uhr

Langenhagen: Edeka Cramer, Walsroder Straße 165, von 7 bis 14 Uhr

Langenhagen: Lidl, Straßburger Platz 20–25, von 7 bis 14 Uhr

Langenhagen: Netto, Walsroder Straße 125, von 6.30 bis 14 Uhr

Langenhagen: Penny (im CCL), Marktplatz 5, von 7 bis 13 Uhr

Langenhagen: Rewe (im CCL), Marktplatz 7, von 7 bis 14 Uhr

Langenhagen: Rewe, Erich-Ollenhauer-Straße 9, von 7 bis 14 Uhr

Langenhagen: Rewe, Walsroder Straße 123–125, von 7 bis 14 Uhr

Schulenburg: Aldi, Desbrocksriede 2a, von 7 bis 14 Uhr

Hinweis: Die Übersicht ist unter Umständen nicht vollständig. Nicht alle Supermärkte konnten der Redaktion ihre Öffnungszeiten an Heiligabend mitteilen. Weitere Öffnungszeiten nimmt die Redaktion per E-Mail an langenhagen@haz.de entgegen.

Von Konstantin Klenke