Langenhagen

Die Stadt wird „Host Town“. Das bedeutet, dass Langenhagen im Vorfeld der Special Olympics World Games 2023, die in Berlin stattfindet, vom 12. bis 15. Juni Sportlerinnen und Sportler in der Stadt aufnehmen wird. Die Special Olympics sind die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung. In Langenhagen werden Athleten mit einem bunten Betreuungsprogramm empfangen. Das kündigte nun Langenhagens Sozialdezernentin Eva Bender an. Nach einem gemeinsamen Bewerbungsvideo der Kommune mit der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark hatte Langenhagen am Mittwoch, 26. Januar, den Zuschlag bekommen. Um „Host Town“-Gastgeber zu werden, hatten sich viele Kommunen beworben, unter anderem auch die Stadt Sehnde.

In der Folge spielen sich dann im nächsten Jahr die Special Olympics in Berlin auch in Langenhagen ab, zumindest ein wenig. Das heißt, die Stadt ist nächstes Jahr Gastgeberin für eine der 170 internationalen Delegationen, die im Vorfeld des Events in der Bundeshauptstadt teilnehmen werden. Der sportliche Vergleich selbst wird schließlich vom 17. bis 25. Juni ausgetragen.

Alles steht unter der Prämisse, dass die aktuelle Corona-Pandemie die Veranstaltung zulässt. Doch es gibt noch weitere Unwägbarkeiten, etwa zu den anfallenden Kosten. Diese stehen nach dem positiven Bescheid von den Veranstaltern für die Stadt noch gar nicht fest, darüber muss letztlich die Langenhagener Politik befinden. Doch zeitgleich mit dem nun erfolgten Zuschlag ist die Stadt Langenhagen auch auf der Suche nach Kooperationspartnern – etwa aus Vereinen und Verbänden sowie aus der Wirtschaft –, die die „gute Sache“ unterstützen wollen.

Olympisches Sommermärchen soll in Stadt gefeiert werden

„Gemeinsam mit unseren Gästen werden wir bereits im Vorfeld der Special Olympics ein inklusives Sommermärchen in Langenhagen feiern“, freut sich Bender. „Wir erleben es bei so vielen Gelegenheiten: Sport verbindet – Menschen verschiedener Kulturen, Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen, Menschen unterschiedlichen Alters“, hebt die Sozialdezernentin die Vision, vielmehr das Ziel hervor. „Mit unseren Gästen wollen wir im Juni kommenden Jahres bei verschiedenen inklusiven und nachhaltigen Aktionen Menschen zusammenbringen, um einander kennenzulernen und ein inklusives Miteinander zu leben.“

Welche Nation schließlich Gäste in die Flughafenstadt entsendet, steht aktuell noch nicht fest. Nach Auskunft von Rathaussprecherin Sabine Mossig werde sich das wohl erst in sechs bis neun Monaten entscheiden.

Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark liefert Anstoß

Doch die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. So soll es für die Athleten in Langenhagen ein viertägiges Sport- und Kulturprogramm geben. „Erste Ideen umfassen etwa eine inklusive Schnitzeljagd, um die Stadt zu erkunden, oder ein Kunstprojekt mit dem Kunstverein Langenhagen unter dem Motto ,Inklusive Zukunft gestalten‘“, sagt Mossig. Dabei stehe ein Höhepunkt bereits fest: „Das Special-Olympics-Feuer zieht auf seinem Weg nach Berlin durch Langenhagen.“

Das ist der Unterschied zwischen Special Olympics und Paralympics Die Paralympics sind die Olympischen Spiele für Sportlerinnen und Sportler mit körperlichen Beeinträchtigungen. Sie werden seit 1960 regelmäßig ausgetragen und sind seit 1992 organisatorisch mit den Olympischen Sommerspielen verbunden. Die Wettkämpfe finden seither immer im Nachgang der eigentlichen Sommerolympiade statt – zuletzt in Japan im vergangenen Jahr. Die Special Olympics ist eine vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte Sportbewegung, das Angebot richtet sich an Sportler mit geistiger Behinderung. Die ersten Sommerspiele wurden seinerzeit 1968 ausgetragen.

Den Anstoß zur Bewerbung hatte die Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark gegeben. Gemeinsam mit der Inklusionsbeauftragten der Stadt, Sabine Hettinger, und weiteren Beteiligten der kommunalen Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur entwickelten die Protagonisten eine nach Benders Angaben zufolge „kreative und fröhliche Idee für Langenhagens Bewerbung“.

Per Video inklusiven Sport verstehen lernen

„Wir fragten uns, warum sich nicht mit einem Video bewerben, in dem wir gleich zeigen können, wie wir inklusiven Sport verstehen“, berichten unisono Luisa Haller und Ann-Kathrin Wachenhausen, beide Sportkoordinatorinnen der Lebenshilfe. „Der kurze Film ist und war eine tolle Möglichkeit, die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen im Sport ein Stück mehr in den Fokus unserer Gesellschaft zu rücken. Dass diese Idee nun sogar zum Erfolg führte, darüber sind wir sehr glücklich.“

Special Olympics weltweit größte inklusive Sportveranstaltung

Für die weitere Planung und Umsetzung sollen Kooperationen mit Schulen, Vereinen und Verbänden gewonnen werden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern ein gutes und vielfältiges Programm auf die Beine stellen werden“, sagt Mirko Heuer. „Inklusion ist ein wichtiges Thema für unsere Gesellschaft“, betont der Bürgermeister. Deshalb wünsche er sich Langenhagen als eine Stadt, in der niemand ausgeschlossen werde. Vielmehr sollte jeder „jeder Mensch als selbstverständlich angenommen“ werden, gibt der Verwaltungschef als Ziel aus.

Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Vom 17. bis 25. Juni treten Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Berlin in 26 Sportarten und Unified-Sports-Wettbewerben an. Ein Teil davon ist das dazu gehörende „Host Town Programm“. Dieses Projekt ist einzigartig. Es hat zum Ziel, die internationalen Sportlerinnen und Sportler in Deutschland willkommen zu heißen. Die 170 internationale Delegationen bestehen aus sechs bis 400 Mitgliedern. Jedes Team wird vor dem Start in Berlin von einer Kommune in Deutschland empfangen. Auch in Langenhagen.

Von Sven Warnecke