Langenhagen

Die ersten Mitarbeiter der Paracelsus-Klinik in Langenhagen haben sich am Mittwoch, 20. Januar, gegen das Coronavirus impfen lassen. Weitere Mitglieder der Belegschaft sollen in den nächsten Tagen folgen, um sich die erste der zwei Impfungen abzuholen. Verabreicht werden diese von Ärzten des Krankenhauses am Oertzeweg.

Auch die zweite Dosis im Abstand von etwa drei Wochen ist bereits gesichert, teilt dazu Kliniksprecherin Dirten von Schmeling mit. Ihren Angaben zufolge würden zunächst jene Mitarbeiter geimpft, die in besonders gefährdeten Bereichen arbeiten und damit der höchsten Risikogruppe angehören. Dazu zählen etwa Bedienstete von der Intensivstation, der Isolierstation und der Notaufnahme.

Das sind die Paracelsus-Kliniken Deutschland Die Paracelsus-Kliniken zählen nach Angaben des Unternehmens mit 34 Einrichtungen – darunter das Krankenhaus am Oertzeweg in Langenhagen – an insgesamt 18 Standorten zu den großen privaten Klinikträgern in Deutschland. Bundesweit betreuen gut 4500 Mitarbeiter jährlich knapp 90.000 stationäre Patienten. Die Konzernzentrale hat ihren Sitz in Osnabrück. Dort ist auch die Verwaltung untergebracht. Die Paracelsus-Kliniken gehören zur familiengeführten Beteiligungsgesellschaft Porterhouse, die sich der Nachhaltigkeit und dem generationenübergreifenden Denken verschrieben hat.

Impfbereitschaft der Belegschaft bei etwa 80 Prozent

Nach Auskunft des Medizinischen Direktors, Michael Neubauer, sei die Impfbereitschaft innerhalb der Belegschaft relativ hoch und bewege sich aktuell bei etwa 80 Prozent. Das liege seiner Ansicht nach an der intensiven Aufklärung seitens der Klinikleitung und der verantwortlichen Hygieneärztin Karolin Graf. „Skepsis oder Ablehnung gegenüber einem neuen Impfstoff ist ganz häufig Folge von zu wenig Wissen. Deshalb betreiben wir so intensiv Aufklärung, sodass unsere Mitarbeiter wirklich aktuell informiert sind“, betont die Medizinerin.

„Hinter dem kleinen Pieks steht für uns große Hoffnung“, sagt Klinikmanager Carsten Riedel zum Auftakt der internen Impfungen. „Für Mitarbeiter und Patienten bedeutet die Impfung eine hohe Sicherheit und endlich eine Möglichkeit, das Virus einzudämmen und zu bekämpfen.“ Für Neubauer besteht so die berechtigte Hoffnung zurück in die Normalität.

Von Sven Warnecke