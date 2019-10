Langenhagen

Erneut hat die Polizei illegale Fahrübungen auf dem Parkplatz der Pferderennbahn in Langenhagen gestoppt. Die Beamten kontrollierten das Auto am Sonntag um kurz vor 17 Uhr auf dem Gelände an der Theodor-Heuss-Straße.

Am Steuer saß ein 17-Jähriger, der keinen Führerschein besitzt. Der 57-jährige Vater war ebenfalls dabei und duldete die unerlaubten Fahrübungen. Die Beamten ermitteln nun gegen beide.

Von Julia Gödde-Polley