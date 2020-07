Party-Unfall in Langenhagen: Mann ertrinkt im Swimmingpool

Kaltenweide

In Langenhagen ist erneut ein Mensch ertrunken. Nur kurz nach dem dramatischen Unglück am Silbersee am Sonnabend, bei dem ein Ersthelfer zunächst einen in Not geratenen Badegast das Leben rettete und dann selbst unterging, starb am frühen Sonntag ein 66 Jahre alte Mann in einem Swimmingpool.

Wie Polizeisprecher Martin Richter am Montag berichtete, feierte der Langenhagener zusammen mit drei Freunden in einem Garten an der Straße Auf der Heide in Kaltenweide. Dann verschwand er in der Dunkelheit. Nach einigen Minuten bemerkte der Rest der Gruppe das Fehlen des Mannes. Sie suchten nach ihm und fanden den leblosen Körper im Wasser. Gegen 0.20 Uhr wurde der Notruf gewählt.

Notarzt kann nur noch den Tod feststellen

Als Erstes trafen Streifenbeamte des Langenhagener Kommissariats ein. Sie begannen sofort mit der Reanimation. Ein hinzukommender Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 66-Jährigen feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen der Polizei derzeit nicht vor. Ursache und Hintergründe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, heißt es.

