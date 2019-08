Langenhagen

Bürger, die Angelegenheiten rund um eine Kfz-Zulassung regeln wollen, müssen sich auf Einschränkungen im Langenhagener Rathaus einstellen. Weil es Engpässe beim Personal gibt, werden diese am Donnerstag, 8. August, ab 12 Uhr sowie am Freitag, 9. August, nicht bearbeitet. Das teilt Stadtsprecherin Sabine Mossig mit.

Sie weist jedoch darauf hin, dass das Bürgerbüro am Sonnabend, 10. August, von 9 bis 12 Uhr geöffnet hat. „An diesem Tag können nach Terminvereinbarung Kfz-, Pass- und Meldeangelegenheiten bearbeitet werden“, schreibt Mossig. Für den 10. August gibt es nach Angaben der Sprecherin noch freie Termine. Die werden unter Telefon (0511) 73079223, per E-Mail an buergerbuero@langenhagen.de oder während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros vergeben.

Die Kfz-Zulassungsstelle hat ab Montag, 12. August, wieder zu den regulären Zeiten geöffnet, kündigt die Stadt an.

Von Julia Gödde-Polley