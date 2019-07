Langenhagen

Die Wochen vor dem Schuljahresende sind für Lehrkräfte immer pickepackevoll. Es ist eine wenig entspannte Zeit. Doch Ursula Borkowski ist das ganz recht. Denn dies lenkt ab. Davon, dass die Schulleiterin über „ihre“ Pestalozzischule, vor allem die Menschen darin, zeitgleich mit den Zeugnisnoten ein viel endgültigeres Urteil fällen muss. Ihre Zeit als Schulleiterin ist dann vorbei. Ein Gedanke, den sie wenige Tage vorher durchaus aus gesundheitlichen Gründen nicht allzu nah an sich heranlässt.

Wie geht es Ihnen?

Es ist so viel zu tun. Ich muss vieles abgeben, das ist alles sonst gar nicht zu schaffen oder liegt nicht in meiner Hand. Es sind jetzt so viele letzte Male: die letzte Konferenz, die letzte Dienstbesprechung ... Irgendwie habe ich mich inzwischen emotional ein bisschen immunisiert. Sonst würde ich jedes Mal dahinfließen. Also es geht mir ganz gut, eigentlich.

Wann ist er denn nun, der letzte Tag?

Offiziell Ende Juli. Der letzte Schultag ist am 3. Juli und dann bin ich noch ein paar Tage hier zur Übergabe. Der letzte Tag mit den Schülern, das fällt dann schon schwer.

Was werden Sie am meisten vermissen?

Ganz klar: den Unterricht. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, mit allen Höhen und Tiefen. Ich habe mich natürlich auch maßlos geärgert. Auch über die Schülerinnen und Schüler. Aber sie begleiten zu können, ihre Potenziale zu wecken, das war mir immer wichtig. Und das ist gerade in dieser Schulform so gut möglich, durchaus mit inklusivem Denken. Ich wäre nie jemand fürs Gymnasium gewesen. Ich brauche die Kombination von Wissensvermittlung in einer individuellen Zubereitung.

Was lassen Sie zurück?

Eine Schullandschaft, in der sich maßgeblich viel verändert hat. Wenn ich mir die Vorgaben in den Grundschulen heute angucke, wird es mir ganz anders. Als würden alle das Gleiche denken. Für mich dagegen bleibt es das Wichtigste, das Lernen zu lehren. Zu entdecken, zu erforschen. Lehrkräfte die so denken, gibt es auch an den Regelschulen. Aber sie haben meines Erachtens zu wenige Möglichkeiten. Warum muss denn ein Leistungsnachweis wie eine Drohung über den Kindern schweben? Leistung wird für meinen Geschmack viel zu schmalspurig definiert. Wir Förderschullehrkräfte können die individuellen Fortschritte eines jeden honorieren.

Das klingt nach grundlegender Kritik ...

Wir dürfen doch nicht die Schüler zurechtbiegen, damit sie in die Schulen passen. Wir müssen die Schulen so verändern, dass sie zu den Kindern passen! Das müsste unsere Herausforderung heute sein. Gerade die vielen Geflüchteten zeigen es doch: Die haben jetzt jahrelang emsig die Sprache gelernt und haben jetzt viele Ideen. Aber es gibt kaum Andockmöglichkeiten. Wie viel Potenzial da jetzt verloren geht?!

... und nach großem Frust?

Ich bin total froh, das Richtige gemacht zu haben. Ich hatte in meinem Berufsleben nur ganz wenige Momente ohne jede Lust zu dem, was ich tat. Ich habe so viel dazugelernt. Auch für mein Weltbild. Ohne mein Tun hier in der Schule hätte ich vieles nicht mitbekommen. Und ich habe in meinem Beruf viel Bestätigung erhalten.

Sprechen wir über Inklusion: Haben Sie in Langenhagen vor allem Dinge erlebt oder sind Sie Ihnen widerfahren?

Beides. Ich habe anfangs viel Unterstützung erlebt. Sowohl in der Politik als auch von den Eltern. Das war eine wirklich gute Zusammenarbeit, das hatte ich an meinen früheren Wirkungsstätten nicht immer so. Aber das hier war schon beeindruckend, insbesondere die kleinen Dienstwege. Als es dann um die Inklusion ging und die Abschaffung der Förderschulen, haben wir am Anfang gedacht, da machen wir einfach nicht mit! (Sie lacht.) Als hätten wir die Freiheit einer Entscheidung gehabt! Wir haben lange gebraucht, bis wir begriffen: Diese Freiheit haben wir gar nicht. Danach aber haben wir die Zusammenarbeit mit den anderen Schulen als besonders gut erlebt. Vor allem mit den Grundschulen.

Die Landesschulbehörde dagegen war damals weniger hilfreich. Die gesamte Idee der Inklusion und erst recht ihre Durchführung wirkte auf uns wie eine von oben verordnete Sache, über die sich vorher niemand größere Gedanken gemacht hatte. Diese allgemeine Ratlosigkeit erschwerte unsere Arbeit überall. Zugleich war das aber auch ein Vorteil: Wo es wenige Vorgaben gibt, kann man viel machen.

Wie war denn die Zusammenarbeit mit der Stadt?

Die Stadtverwaltung, vor allem Sozialdezernentin Monika Gotzes-Karrasch, war uns eine große Hilfe. Unter anderem, weil sie die uns zustehenden Gelder vertrauensvoll zur Verfügung gestellt hat, damit wir Inklusionsmaterial kaufen konnten. Schwierig wurde der Umgang mit der Politik, als die Gutzmannschule, unsere damalige Nachbarin, plötzlich Platz brauchte.

... den sie bis heute nicht für den eigentlich angekündigten Ausbau genutzt hat ...

( Ursula Borkowski zuckt mit den Schultern.) Wir haben uns gefragt: Was nun? Und: Sollen wir die damals vom Land eröffnete Möglichkeit nutzen und um eine Verlängerung kämpfen? Dieser Kampf war enorm wichtig und letztlich auch die Entscheidung, diese Option nicht zu ziehen. Eine Verlängerung über 2022 hinaus wäre nur ein Abschied auf Raten gewesen. So, wie es jetzt läuft, ist es zwar auch nicht optimal. Es scheint so, dass es manchen letztlich gar nicht um die Förderschulen geht, sondern um den Abwehrkampf der anderen Schulen, damit sie keine Förderschüler aufnehmen müssen. Das Dilemma herrscht bis heute.

Wie geht es Ihnen damit?

Nicht gut. Viele Lehrkräfte steigen aus, einfach weil sie nicht mehr können. Weil die Aufgaben nicht mehr zu schaffen sind. Selbst in den Gesamtschulen ist dies nicht mehr möglich zuweilen. Wirklich gute Pilotschulen finden Sie nur noch in privater Hand. Und wenn das so weiter geht, erleben wir hier bald auch amerikanische Verhältnisse ohne gute staatliche Schulen. Es fängt ja bei den grundlegenden Dingen an: Es gibt schlicht keine Förderschullehrkräfte, die an Regelschulen abzuordnen wären. Die multiprofessionellen Teams, die alle fordern, können gar nicht aufgebaut werden. Doch erst dann wäre Inklusion wirklich bereichernd. Letztlich brauchen wir vernünftige Angebote auch für jene, die vermeintlich nicht zu inkludieren sind. Wenn die Bildungspolitik jetzt nicht umdenkt, geht das baden.

Die Pestalozzischule musste nach Monaten der Ungewissheit im vergangenen Sommer in die ehemaligen Flüchtlingscontainer an der Leibnizstraße umziehen.

Oh ja. Bis heute sind an der Gutzmannschule, deren Ausbaupläne unter Anderem ja unseren Wegzug von der Konrad-Adenauer-Straße ausgelöst haben, nicht umgesetzt worden. Unsere Schülerinnen und Schüler hatten schlicht keine breite Lobby in den Querelen der Politik zwischen Region (Anmerkung der Red.: Trägerin der Gutzmannschule) und Stadt (Trägerin der Pestalozzischule). Darin sind wir zu kurz geraten. Wir haben uns damals gefragt, wofür wir unsere Kraft einsetzen wollen und sind dann umgeschwenkt: Anstatt um den Verbleib am alten Standort zu kämpfen, versuchten wir etwas für die Schülerinnen und Schüler herauszuschlagen. Ich habe damals immer ganz gezielt den Kontakt zu den Menschen in den Behörden gesucht, weil es sich mit den Einzelnen viel besser verhandeln ließ.

Das klingt nicht schön.

Ja. Und trotzdem ist etwas daraus geworden, oder? Die Kinder haben diese Schule selbst in die „Blaue Schule“ umbenannt und haben damit ein sehr gelungenes Reframing hinbekommen. Das hat verhindert, dass sich die Schüler selbst abgeschoben vorkamen. Gleichwohl sind sie zuweilen traurig, weil wir hier nicht mit anderen Schülerinnen und Schülern zusammen sein können, so wie es über viele Jahre in der Gutzmannschule war. Und auch die Ungleichbehandlung schmerzt. Wenn man sieht, wie die Container für das Gymnasium und die IGS technisch ausgestattet wurden ... Wir sind hier natürlich nur noch wenige Jahre. Aber auch dieses Material hätte einen enormen Symbolwert gehabt. Inklusion ist am Ende immer eine Frage der Haltung.

Wie werden Sie von all dem loskommen? Sie brennen ja offenkundig noch lichterloh für diesen Job ...

Ja, das stimmt. Aber ich habe eine tolle Perspektive. Ich habe mich zur Familientherapeutin und Traumapädagogin ausbilden lassen und werde in die Beratungspraxis Aufwind einsteigen und mit meinem Mann, der Traumatherapeut ist, zusammenarbeiten. Darin kann ich Eltern, Schüler und auch Lehrkräfte im Schulalltag beraten. Der Name Aufwind macht deutlich, dass auch Gegenwinde letztlich Aufwinde sind

Ein warmer Entzug also ...?

(Sie lacht.) Ja! Ich weiß ja, wovon ich spreche. Und ich kann dann noch direkter einwirken.

Ein Leitungstrio folgt Borkowski Spätestens im Sommer 2022 ist die Pestalozzischule mit ihrem Förderschwerpunkt Lernen in Langenhagen Geschichte. Sollte es keinen Hauptschuljahrgang geben, dann passiert das sogar schon ein Jahr früher. Trotz dieser verhältnismäßig geringen Restlaufzeit hat Ursula Borkowski alle Anfragen zu einer etwaigen Verlängerung ihrer Dienstzeit abgelehnt. „Manche Kämpfe muss ich nicht mehr kämpfen“, hält sie dazu fest. Als Schulleitung folgt ihr nun ein Trio: Anke Meyer, Karin Lüdtke und Ute Wellert-Thiel werden gemeinsam die Förderschule leiten. Mit jedem Jahrgang, der geht, reduziert sich auch das Kollegium. Acht Lehrkräfte haben sich jetzt an Regelschulen versetzen lassen. Ab nächstem Sommer ist die Pestalozzischule dann noch für 18 Lehrkräfte die Stammschule, von der die Kollegen auch in den Langenhagener Regelschulen inklusiv arbeiten.

Lesen Sie auch:

Pestalozzi-Schule startet in Blaue Zeiten

Streit um Pestalozzi-Schule eskaliert

Pestalozzi-Schule weiß nicht, wohin

Von Rebekka Neander