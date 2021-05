Langenhagen

War es Brandstiftung oder nicht? Das wird sich nach jetzigem Stand nicht aufklären lassen. Laut der Polizeidirektion Hannover lässt sich die Ursache für das Feuer an der Pferderennbahn zumindest anhand der Spurenlage nicht mehr ermitteln.

Die Besatzung eines vorbeifahrenden Rettungswagens hatte am frühen Freitagmorgen, 21. Mai, eine Rauchsäule an der Pferderennbahn Neue Bult in Langenhagen entdeckt. Um kurz nach 4.30 Uhr hatte die Rettungsleitstelle die Ortsfeuerwehren Langenhagen und Krähenwinkel alarmiert, 40 Ehrenamtliche waren im Einsatz. Sie konnten nicht verhindern, dass ein hölzerner Imbissstand niederbrannte. Da die Flammen auch das Hauptgebäude der Rennbahn beschädigten, war der Schaden immens. Die Polizei schätzt ihn auf rund 250.000 Euro.

Keine Rückschluss auf Brandursache

„Die Brandursache ist nicht mehr ermittelbar“, sagte Polizeisprecherin Jessika Niemetz nun auf Anfrage nach Rücksprache mit den Brandermittlern. Offenbar hatten das Feuer so stark gewütet, dass jegliche Suche nach dem Ausgangspunkt der Flammen vergebens war. Denkbar ist es nach wie vor, dass Ermittlungen in anderer Sache oder nachträgliche Zeugenaussagen doch noch dazu führen, dass die Polizei die Brandursache nachträglich feststellen kann.

Dabei werden die Ermittler einen weiteren Brand in derselben Nacht nicht aus dem Blick lassen. Drei Stunden vor dem Feuer an der Rennbahn hatte nur wenige Hundert Meter entfernt in der Kleingartenkolonie an der Sauerbruchstraße der Anbau einer Gartenlaube in Flammen gestanden. „Das war definitiv Brandstiftung“, so Polizeisprecherin Jessika Niemetz.

Auf der Pferderennbahn laufen derweil nach Auskunft des Hannoverschen Rennvereins die Aufräum- und Sanierungsarbeiten. „Der für den 20. Juni geplante Renntag soll nach wie vor stattfinden, selbst wenn bis dahin die Schadensbeseitigung nicht abgeschlossen sein wird“, so Neue-Bult-Sprecherin Kira Kaschek.

Von Frank Walter