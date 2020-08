Wedemark

Dreieinhalb Jahre lang dürfen die Wedemärker ab Sommer 2021 ein Pilotprojekt auf Alltagstauglichkeit testen: Ihr eigener mobiler Bedarf – ob als Pendler zum oder vom S-Bahnhof oder von Dorf zu Dorf – soll mithilfe von Kleinbussen an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen werden. Die Fahrten sind individuell über die App des Großraum-Verkehr Hannover (GVH) buchbar. Zusätzlich sollen die Busse auch nach Fuhrberg, weil die Einwohner dort traditionell eng mit Mellendorf verbunden sind. Ansonsten enden die Fahrten aber an der Wedemärker Gemeindegrenze.

Kleinbusse bringen Fahrgäste nicht zum Flughafen

Somit wird auch der Langenhagener Airport nicht angebunden. Der Grund: Das Geschäft der Taxifahrer soll erhalten bleiben. Einzelne Unternehmer hatten bereits Kritik geäußert und finanzielle Einbußen befürchtet. Inwieweit sie selbst an der Ausschreibung im Spätsommer teilnehmen können, ist fraglich. „Die 20 Fahrzeuge für das Pilotprojekt werden als Ganzes in der Region ausgeschrieben. Das kann eigentlich nur bedienen, wer darin Erfahrung hat“, sagte der Verkehrsdezernent der Region, Ulf-Birger Franz. Wenn aber nach Ausschreibungsende der erfolgreiche Bieter feststehe, könnten sich sicherlich Taxiunternehmen zur Kooperation anbieten.

Sprinti heißt die gemeinsame Marke der Region Hannover und ihren Verkehrsbetrieben Üstra und Regiobus, die das ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum modernisieren soll. Sechs barrierefreie Kleinbusse mit jeweils sechs Sitzen sollen in der Gemeinde unterwegs sein.

Sechs Busse sollen in der Gemeinde unterwegs sein – und per App-Anforderung f zu den Fahrgästen kommen. Quelle: Ursula Kallenbach

Extra Mitarbeiter sollen bei Problemen helfen

Damit alle Bürger aus der Gemeinde das Angebot nutzen können, sollen extra Mitarbeiter eingestellt werden. Die studentischen Hilfskräfte erklären bei Bedarf die digitale Handhabung und die Fahrtanforderung per Smartphone, kündigte Franz bei der Vorstellung des Projekts in Mellendorf an. Damit seien durchaus nicht nur Senioren gemeint. Im Seniorenbeirat sei das Projekt wegen der Smartphone-Zugänge nicht auf besondere Vorbehalte gestoßen, berichtete er. „Unsere Strategie ist es, ältere Menschen zu befähigen, mit der Digitalisierung umzugehen.“

Verkehrsdezernent: Linienbusse fahren oft leer

„Wir wollen ein komfortables Angebot in der ganzen Region haben und Versorgungslücken schließen“, sagte Franz. Neben der Wedemark testet die Region den On-Demand-Verkehr auch in Sehnde und Springe.

Acht Regiobuslinien sind in der Wedemark zurzeit in Betrieb, darüber hinaus das Anrufsammeltaxi (AST). „Das wird hauptsächlich als Zubringer zur S-Bahn abends genutzt“, berichtete Franz. 40 Nutzer werden im Schnitt gezählt. Andererseits fahren viele Linienbusse oft leer. So sollen Franz’ Angaben zufolge das AST ganz und die Buslinien teilweise durch die neuen Kleinbusse ersetzt werden. Flexible kleine Systeme seien vernünftig für den ländlichen Raum.

Busse fahren virtuelle Haltestellen an

Der künftige Nutzer soll spätestens 15 Minuten nach Buchung ein Beförderungsangebot erhalten. Die Kleinbusse werden montags bis freitags von 6 bis 1 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 8 bis 1 Uhr unterwegs sein. Zusätzlich soll es einen Sternverkehr in der Nacht zu Sonntag von 1 bis 4 Uhr geben. Dem Nutzer soll auf seine Anfrage der jeweilige – virtuelle – Haltepunkt via App mitgeteilt werden. Es werde keinen Ort in der Wedemark geben, der so nicht angebunden sei, kündigte der Verkehrsdezernent an. Nach seiner Einschätzung werden die allermeisten Fahrten Zubringer zu den Bahnhöfen sein.

Fahrgäste müssen Einzeltickets über die GVH-App kaufen. Ein Verkauf im Fahrzeug werde nicht möglich sein. Die Menschen können aber Franz zufolge vorhandene Jobtickets, die Jugendnetzkarte und die künftige Seniorennetzkarte dem Fahrer bei Fahrtantritt vorzeigen.

Bürgermeister lobt Vorhaben

„Faktisch ist das die Einführung eines 15-Minuten-Takts im ÖPNV im ländlichen Raum. Wir schließen zu Hannover auf“, sagte Bürgermeister Helge Zychlinski erfreut. „Ich bin hellauf begeistert, dass die Region es anschiebt. Sie hätte keine bessere Kommune finden können als die Wedemark.“ Das insgesamt bis zu 3,5 Millionen Euro teure Pilotprojekt für die drei Kommunen wird aus Steuern finanziert und mit insgesamt 20 Fahrzeugen europaweit im Spätsommer ausgeschrieben. Dreieinhalb Jahre lang sei dann Zeit, Erfahrungen damit zu machen, sagte Franz. Auch mit Vorbuchungsmöglichkeiten für bestimmte S-Bahn-Anschlüsse werde man sich noch befassen.

Von Ursula Kallenbach