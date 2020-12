Langenhagen

Die Polizei ist am Mittwoch, 30. Dezember, gegen 20 Uhr nach Hinweisen von Anwohnern an die Erich-Ollenhauer-Straße in Langenhagen ausgerückt, nachdem dort Feuerwerkskörper gezündet worden waren.

Wie ein Sprecher des Langenhagener Kommissariats am Donnerstag auf Anfrage berichtet, flüchteten beim Eintreffen eines Streifenwagens zwei Männer von dem Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums Osttor. Doch die Flüchtigen kamen nicht weit. Die Beamten konnten die beiden 19 Jahre alten Langenhagener stellen. Einer von beiden soll vorher noch eine Tüte mit Marihuana weggeworfen haben. Bei den anderen entdeckten die Polizisten indes eine sogenannte Konsumeinheit Drogen in den Taschen. Mehr noch: Er hatte auch noch verbotene sogenannte Polenböller dabei.

Gegen beide Heranwachsenden leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Der junge Mann mit den Polenböllern in der Tasche muss sich zusätzlich wegen des Besitzes von illegalen Feuerwerkskörpern nach dem Sprengstoffgesetz verantworten.

Der Polizeisprecher macht zudem deutlich, dass es ungeachtet der derzeit geltenden Corona-Verordnung grundsätzlich verboten sei, vor dem 31. Dezember und nach dem 1. Januar ein Feuerwerk abzufackeln. Dieses Gesetz gebe es bereits seit Jahrzehnten.

Von Sven Warnecke