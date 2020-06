Langenhagen

Eine 180-Grad-Drehung auf der Straße hat ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen vollzogen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den 43-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Der Langenhagener war um 4.15 Uhr mit seinem Audi TT auf der Straße Am Pferdemarkt unterwegs. Polizisten beobachteten, wie das Fahrzeug mit quietschenden Reifen fuhr und sich drehte. Anschließend parkte der Mann das Auto am Fahrbahnrand und ging davon. Die Beamten sprachen den 43-Jährigen an und kontrollierten ihn. Bei einem Atemalkoholtest vor Ort pustete der Beschuldigte 1,65 Promille. Eine Abfrage in der Datenbank führte zudem zu der Erkenntnis, dass der Mann keinen Führerschein mehr besitzt.

Die Beamten nahmen den Autofahrer mit ins Kommissariat. Dort entnahm ihm ein Arzt eine angeordnete Blutprobe.

