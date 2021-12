Krähenwinkel

Ein stark alkoholisierter Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Krähenwinkel mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann.

Der 34-Jährige kam am Sonntag gegen 2.30 Uhr an der Walsroder Straße in Höhe der Einmündung der Straße Auf dem Moorhofe zu Fall. Der Mann zog sich dabei leichte Schürfwunden im Gesicht zu. Am Roller entstand geringer Sachschaden. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung nahm Alkoholgeruch wahr, der Schnelltest bei dem 34-Jährigen ergab 2,58 Promille. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Auch E-Scooter sind aus rechtlicher Sicht Kraftfahrzeuge, entsprechend gelten die Promillegrenzen.

Von Frank Walter