Langenhagen

Passanten haben am Sonnabend, 6. März, gegen 19.20 Uhr einen an der Karl-Kellner-Straße in Langenhagen liegenden Mann gefunden. Der 53-Jährige lag neben seinem Fahrrad. Die Zeugen alarmierten die Polizei.

Die Streifenbeamten stellten später fest, dass sich der Radler bei seinem Sturz nicht verletzt hatte. Ein anschließender Schnelltest mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 3,09 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe im Kommissariat angeordnet. Das Ergebnis stand am Sonntag noch nicht fest. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr war dennoch die Folge.

Bereits am Freitagabend gegen 22 Uhr stoppte die Polizei auf der Straße Weidenbruch in Langenhagen einen 62 Jahre alten Autofahrer. Gegen diesen war nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats bereits im Vorfeld ein einmonatiges Fahrverbot erlassen worden. Da der Führerschein des Skoda-Fahrers bisher jedoch noch nicht sichergestellt worden war, beschlagnahmten ihn die Streifenbeamten dieses Mal. Auch gegen die 32 Jahre alte Halterin des Autos, die den Mann ans Steuer gelassen hatte, wurde ein Verfahren eingeleitet.

Von Sven Warnecke