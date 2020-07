Langenhagen

Wer hat einen Randalierer am Mittwoch an der Kopernikusstraße beobachtet? Der Unbekannte hat zwischen 17.45 und 19.30 Uhr mit einem Stein das Glasschiebedach eines VW Golf eingeworfen. Der weiße Wagen stand zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand. Als der Halter zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest und alarmierte die Polizei.

Für die Aufklärung der Sachbeschädigung mit einem Schaden von etwa 1000 Euro bitten die Ermittler um Unterstützung. Zeugen werden gebeten, sich im Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley