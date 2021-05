Langenhagen

Die Polizei hat am Sonnabend, 8. Mai, die nächste illegale Fahrstunde auf dem Parkplatz der Pferderennbahn an der Theodor-Heuss-Straße in Langenhagen gestoppt.

Eine Streifenwagenbesatzung hatte dort gegen 15.40 Uhr eine 28 Jahre alte Frau am Steuer eines Skoda-Fabia kontrolliert. Die Frau konnte keinen Führerschein vorzeigen. Lediglich der auf der Beifahrerseite sitzende 30 Jahre alte Ehemann hatte eine Fahrerlaubnis. Er duldete die private Fahrstunde, heißt es am Sonntag von einer Sprecherin der Polizei Langenhagen. Gegen das Paar wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Beinahe schon gebetsmühlenartig weist die Polizei darauf hin, dass der Parkplatz zum sogenannten öffentlichen Verkehrsraum zählt. Das bedeutet, dort dürfen nur Leute an das Steuer eines Fahrzeugs, die eine Fahrerlaubnis haben. Einzige Ausnahme sind die lizenzierten Fahrschulen, die dort regelmäßig legal üben. Und die Streifenbeamten haben weiter ein waches Auge auf das Areal, heißt es aus dem Kommissariat.

Von Sven Warnecke