Die Imhoffstraße in Langenhagen ist nicht unbedingt eine vielbefahrende Strecke. Dennoch haben sich dort gleich zwei Verkehrsunfälle an einem Tag ereignet. In einem Fall flüchtete der Verursacher zunächst. Bei einem anderen Zusammenstoß soll nach Polizeiangaben ein eingeschlafenes Bein Ursache sein.