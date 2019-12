Langenhagen

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kurt-Schumacher-Allee haben Polizisten mehrere Hundert Gramm Marihuana und Bargeld in einem Wagen gefunden und beschlagnahmt.

Die Beamten stoppten am Sonntagabend um 19.15 Uhr den Renault Twingo eines 22-jährigen Autofahrers. Im Kofferraum hatte er gemeinsam mit seiner 22-jährigen Beifahrerin 564,76 Gramm Marihuana deponiert. Zudem entdeckten die Polizisten 1645 Euro Bargeld. Bei der anschließenden Durchsuchung in der Wohnung der Beifahrerin fanden die Beamten nochmals 713,1 Gramm Marihuana. Die Drogen lagerten verpackt in einem Rucksack.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln gegen die beiden 22-Jährigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten wieder entlassen.

Von Julia Gödde-Polley