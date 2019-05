Krähenwinkel/Kaltenweide

Jetzt ermittelt die Polizei Langenhagen: Die Ortsfeuerwehr Kaltenweide ist am Montag um 16.24 Uhr an den Modersohn-Becker-Weg gerufen worden. Dort hatten Anwohner Explosionen gehört und den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen eintrafen, entdeckten sie auf einem Grundstück ein Feuer, in dem Gartenabfälle verbrannt wurden, heißt es anschließend von der Feuerwehr. Darin hätten auch Druckgasbehälter gelegen, die detoniert waren. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen und übergaben die Einsatzstelle der Polizei, die nun weitere Ermittlungen anstellt.

Ein weiterer Einsatz ereignete sich am Montag in Krähenwinkel. Dort rückte die Feuerwehr um 21.13 Uhr aus, nachdem eine Brandmeldeanlage in einem Wohnheim an der Walsroder Straße angeschlagen hatte. Wie sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch rasch herausstellte, hatte beim Kochen entstehender Wasserdampf die Anlage ausgelöst. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr nötig.

Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke