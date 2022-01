Langenhagen - Papiercontainer in Schulenburg geht in Silvesternacht in Flammen auf

In Schulenburg ist in der Silvesternacht ein Altpapiercontainer niedergebrannt. Die Polizei Langenhagen vermutet, dass ein Feuerwerkskörper Auslöser der Feuers war. Rund um den Jahreswechsel musste die Feuerwehr zu weiteren Einsätzen ausrücken.