Langenhagen

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Autofahrer. Wie ein Sprecher des Langenhagener Kommissariats am Mittwoch mitteilte, hatte der Fahrer zwischen Montag- und Dienstagmittag einen am Luheweg ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Renault Clio touchiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Zurück blieb ein demoliertes Auto mit Beulen und Kratzern an der Fahrertür. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke