Sicher im Straßenverkehr unterwegs sein – das üben Senioren aus Langenhagen. Doch nicht etwa mit dem Auto oder einem normalen Fahrrad – sondern mit einem Pedelec, also einem elektrisch unterstützten Zweirad. Den Kurs hat der Seniorenbeirat zusammen mit der Kontaktbeamtin der Polizei Langenhagen, Christiane Bunk, und der Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Burgdorf, Stefanie Eckler, angeboten.

Pedelecs erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Die Branche verzeichnet Wachstumsraten von mehr als 30 Prozent. Doch ein Pedelec ist kein E-Bike, betont Erika Döhner vom Seniorenbeirat. Denn anders als ein E-Bike ist ein Pedelec-Fahrrad nicht versicherungspflichtig und darf durchaus auf Radfahrwegen benutzt werden. Ihren Angaben zufolge eignen sich die Gefährte als Alternative speziell für Menschen, die aufgrund ihres Alters oder körperlicher Einschränkungen nicht mehr gut auf konventionellen Fahrrädern fahren können.

Richtiges Bremsen will gelernt sein

Die Verkehrssicherheitsberaterin Stefanie Eckler zeigt auf, wie wichtig die richtige Einstellung von Sattel und Schutzhelm ist. Quelle: Sven Warnecke

Doch allein angesichts der möglichen Geschwindigkeit, die die Gefährte durchaus erreichen können, müssten diese im Verkehr gut beherrscht werden, sagt Döhner. So entstand die Idee zu dem Kurs, den der Seniorenbeirat nun auf dem Gelände des Sportclubs Langenhagen angeboten hat. Allerdings im kleineren Kreis. Wegen der geltenden Corona-Beschränkungen durften nur sechs Senioren ab 60 Jahren teilnehmen.

E-Bikes und Pedelecs bergen höheres Unfallrisiko

Wie notwendig diese Übungen sind, beweist der Blick in die jährliche Verkehrsunfallstatistik der Polizei. Die Zahlen von im Straßenverkehr verunfallten Senioren auf einem E-Bike oder Pedelec stiegen stetig an. Bei dem Kurs gehe es daher weniger um ein Training für längere Touren, sondern vielmehr um die Sicherheit bei täglichen Fahrten im Stadtverkehr, sagt Kontaktbeamtin Bunk.

Genau aus diesem Grund ist auch Wolfgang von Jon bei dem Angebot des Seniorenbeirats dabei. Mit 82 Jahren ist er der älteste Teilnehmer in der Runde. „Ich kann dabei ja nicht dümmer werden“, sagt der Langenhagener. Zumal er auch im hohen Alter noch viele Ferntouren – zuletzt in Masuren – unternimmt. Der Senior meint, dass „an vielen Unfällen auch die Radfahrer schuld“ seien.

Wolfgang von Jon ist mit 82 Jahren der Älteste im Teilnehmerfeld. Quelle: Sven Warnecke

Einstellung des Sattels ist wichtig

Nach einer Einführung in die rechtlichen Aspekte gibt es praktische Übungen. Der Schwerpunkt liegt auf Bremstechniken und Kurvenfahrten, erläutert Eckler, die die Senioren auf dem gesteckten Parcours zu Fuß begleitet und Hinweise zum richtigen Fahren gibt. „Im Kurs geben wir Tipps zum Handling, mit denen sich gefährliche Situationen vermeiden lassen, wie etwa das Umkippen wegen falschen Bremsens“, sagt die Verkehrssicherheitsexpertin bei der Polizeiinspektion Burgdorf. Doch auch die richtige Einstellung des Sattels und Größe des Helmes seien wichtig, ergänzt Bunk.

Zum Abschluss können die Teilnehmer ihr Pedelec bei Kontaktbeamtin Bunk registrieren lassen. Dafür müssen sie ihren Personalausweis sowie den Kaufbeleg des Pedelecs mitbringen. Eine Urkunde indes haben die Radler nicht bekommen. „Wir sparen Papier und schonen die Umwelt“, sagt Eckler.

Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen nur sechs Senioren an dem Kurs teilnehmen. Quelle: Sven Warnecke

Weitere Angebote des Seniorenbeirats sollen folgen

Für den Seniorenbeirat soll es nicht das letzte Angebot für die älteren Menschen in Langenhagen gewesen sein. Auch wenn wegen der Corona-Pandemie aktuell alles mit angezogener Handbremse laufen müsse. „Wir haben uns überlegt, was wir für Senioren in puncto Sicherheit noch machen können“, sagt Döhner. Ein ewiges Thema seien etwa Informationsveranstaltungen zu Betrugsmaschen wie dem sogenannten Enkeltrick. Auch ein Bus-Training für Ältere kann sich Döhner gut vorstellen. Denn aus ihrer Beiratstätigkeit weiß sie von vielen Menschen, die sich mit Gehhilfen wie einem Rollator kaum noch in den öffentlichen Nahverkehr trauten. Als weitere Idee für die Zeit nach der Corona-Pandemie schwebt ihr auch ein Kurs zur Selbstverteidigung vor. Aber das sei derzeit noch Zukunftsmusik.

