Langenhagen

Die Polizei hat am Donnerstag, 4. Februar, gegen 22.45 Uhr einen Autofahrer in Langenhagen kontrolliert. Den Beamten war der 31 Jahre alte Mann aus Seelze im Bereich Godshorner und Walsroder Straße aufgefallen, nachdem er auf der Strecke in Richtung Bothfelder Straße verbotenerweise seinen VW Golf gewendet hatte.

Nach Auskunft von Lena Dittmann, stellvertretende Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, stoppten ihre Kollegen den Autofahrer. Bei der Kontrolle sei ihnen aufgefallen, dass der Mann möglicherweise unter Drogeneinfluss, mutmaßlich Marihuana, am Steuer seines Fahrzeugs saß. Es wurde eine Blutprobe auf der Wache angeordnet. Das Ergebnis stand am Freitag noch nicht fest.

Von Sven Warnecke