Godshorn/Langenhagen

Auf der Straße Am Moore in Godshorn war am Sonntag gegen 14 Uhr ein 43-jähriger Mann auf einem E-Scooter, einem motorisierten Roller, unterwegs. Allerdings fehlte dem Fahrzeug die für seine Bauart (und Geschwindigkeit) nötige Versicherung, um ihm im öffentlichen Straßenverkehr bewegen zu dürfen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Ein Verfahren droht auch dem 24-jährigen Mann, den die Polizei am Sonntag um 9 Uhr auf der Walsroder Straße angehalten haben. Obwohl der Mann seit März 2019 in Deutschland einen festen Wohnsitz hat, war er noch immer lediglich mit seinem in Chile ausgestellten Führerschein unterwegs. Dieser hat in Deutschland jedoch keine Gültigkeit.

Von Rebekka Neander