Langenhagen

In gleich fünf Fällen musste die Langenhagener Polizei am Wochenende Fahrerinnen und Fahrern die Weiterfahrt untersagen. Egal ob auf dem E-Scooter, dem Fahrrad oder im Auto – die Betroffenen hatten alle zu viel Alkohol getrunken. „Das hat nichts damit zu tun, dass hier besondere Veranstaltungen stattfinden“, erklärt Polizeisprecher Lars Schutza die Lage. Vielmehr seien durch die derzeit gute Personalsituation im Kommissariat mehr Kontrollen möglich.

Derzeit viele private Weihnachtsfeiern

Die Betroffenen seien dann an den verdächtigen Orten in Langenhagen zu finden. Es handelte sich dabei allerdings nicht um eine größere Verkehrskontrolle, die meisten Fälle waren den Streifenwagen aufgefallen oder wurden gemeldet. Und es sei zur Zeit so, dass überall private Weihnachtsfeiern stattfänden, sagt Schutza.

Der erste Fahrer fiel den Beamten am Sonnabend, 11. Dezember, um 1.05 Uhr an der Karl-Kellner-Straße auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem 22-Jährigen Alkoholgeruch. Der Test vor Ort ergab einen Wert von 2,27 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Gut zweieinhalb Stunden später ist einer Streifenwagenbesatzung dann eine Gruppe aus vier Radfahrern am Hainhäuser Weg im Alter von 19 bis 24 Jahren aufgefallen. Der 22-Jährige aus der Gruppe fuhr in Schlangenlinien und geriet nach Angaben der Polizei immer wieder unkontrolliert auf die Fahrbahn. Die Alkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,88 Promille – der Mann musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben. Die drei anderen Radfahrer durften ihre Fahrt fortsetzen.

Polizei schreitet Sonntagnacht drei Mal ein

In der Nacht zu Sonntag, 12. Dezember, erhielt die Polizei um 0.50 Uhr einen Hinweis aus Kananohe auf einen BMW, der in Schlangenlinien gesteuert worden sein soll. Bei der Kontrolle stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,16 Promille fest. Der 38-jährige Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und ist nun seinen Führerschein los.

Gut zwei Stunden später fielen dann in Alt-Godshorn zwei Radfahrer auf, die ebenfalls in Schlangenlinien fuhren. Nach der Ansprache der Polizei wollten die 18- und 28-Jährigen zunächst fliehen, die Polizei war aber schneller. Der Alkoholtest ergab bei dem jüngeren Fahrradfahrer einen Wert von 1,31 Promille und bei dem älteren 1,78 Promille.

Kurz zuvor hatte die Polizei auch schon einen E-Scooter-Fahrer in der Niederrader Allee gestoppt. Der 28-Jährige hatte ebenfalls zu viel getrunken – der Test ergab einen Wert von 0,99 Promille. Auf der Dienststelle ermittelte die Polizei dann auf dem stationären Gerät einen Wert von 0,86 Promille.

Von Sebastian Stein