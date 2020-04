Langenhagen

Einen unbeobachteten Moment haben Fahrraddiebe in Langenhagen am Donnerstag genutzt, um ein Mountainbike zu stehlen. Die Diebe entwendeten das grau-schwarze Rad der Marke Gary Fisher zwischen 14 und 16 Uhr. Das Mountainbike im Wert von etwa 700 Euro stand zum Tatzeitpunkt vor einem Haus an der Rathenaustraße und war mittels Kettenschloss an einem Fahrradständer gesichert.

Ein zweites Fahrradschloss knackten Unbekannte am Sonnabend zwischen 12 und 14 Uhr in der Kastanienallee. Anschließend entwendeten die Täter ein dunkles Damenrad der Marke KTM. Die Polizei beziffert den Schaden auf circa 300 Euro.

Hinweise von Zeugen erbitten die Beamten unter Telefon (0511) 1094215.

Von Julia Gödde-Polley