Langenhagen

Musab E. war am Gründonnerstag gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad an der Evershorster Straße in der Nähe der Regenrückhaltebecken von Beamten der Flughafenpolizei kontrolliert worden. Weil die Eltern des Jungen ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht vermissten, konnte Musab ungehindert weiterfahren. Als der Junge gegen 22 Uhr noch immer nicht nach Hause gekommen war, alarmierten die Eltern die Polizei. Musab E. kehrte am Nachmittag des Karfreitags wohlbehalten in die Wohnung seiner Eltern zurück.

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Anzeige

Von Rebekka Neander