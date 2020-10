Polizei und Stadt Langenhagen ahnden Verstöße gegen Corona-Regeln

Langenhagen

In einer gemeinsamen Aktion haben Polizeibeamte des Kommissariats Langenhagen und Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes in der Stadt die Einhaltung der Hygieneregeln angesichts der Corona-Pandemie kontrolliert. Die Folge sind 17 Anzeigen. Die Verstöße werden nun von der zuständigen Region Hannover geahndet.

Unter dem Motto „Gebündelte Kraft gegen Maskenverweigerer“ waren die Behörden im Langenhagener Stadtgebiet erstmals am Donnerstagabend vorgegangen. Auslöser der konzertierten Aktion seien mehrere Aussagen von Bürgern gewesen, die sich etwa über das Fehlen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie der Registrierung von Gästen in Gastronomiebetrieben und nicht eingehaltene Mindestabstände beschwert hätten, berichtet Stadtsprecherin Inga Sievert.

Anzeige

Offenbar herrscht Unklarheit bei aktuell geltenden Regeln

Bei der ersten gemeinsamen Kontrollen standen neben der Markthalle auch das City-Center sowie mehrere gastronomische Betriebe sowie Shisha-Bars im Fokus. Dabei sei deutlich geworden, dass es vielfach Unklarheiten über die aktuellen Bestimmungen angesichts der steigenden Infektionszahlen gebe, berichtet Sievert.

Bei dem Vorgehen seien mehrere Teams gebildet worden, die dann gezielt verschiedene Orte in Langenhagen überprüften, sagt Sievert. „Die Teams waren zum Teil in Zivil unterwegs, damit der Überraschungseffekt größer ist“, ergänzt Hendrik Stange, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Langenhagen. Denn oft setzten sich die Menschen beim Anblick eines Uniformierten noch rasch eine Maske auf oder stellten den geforderten Mindestabstand her, berichtet er aus Erfahrung. „Wir wollen aber einen Lerneffekt erzielen und die Menschen auf den Regelverstoß hinweisen – inklusive der Konsequenzen“, betont der Polizist.

Stadt: Gemeinsam mehr Verstöße ahnden

Die gemeinsame Kontrolle hat auch ganz einfache Gründe: Die Zuständigkeit für die Durchsetzung der Corona-Verordnung liegt bei der Region Hannover und der Polizei. Eine Kommune könne nur bei „Gefahr in Verzug“ selbst eingreifen, heißt es von Sievert weiter. „Gemeinsam können wir so wesentlich effektiver agieren und mehr Verstöße ahnden“, meint Jan-Christopher Altenhoff, zuständig für Gefahrenabwehr bei der Stadt Langenhagen. Er kündigt weitere Kontrollen an – „anlassbezogen“, wie Altenhoff sagt. Also etwa dann, wenn weitere Beschwerden über Verstöße aus der Bevölkerung eingehen.

Von Sven Warnecke