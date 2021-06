Langenhagen

Ein Busfahrer hat am Montag, 21. Juni, in Langenhagen unangenehme Fahrgäste gehabt – in der Folge tätigte er den Notruf und sorgte gegen 16.30 Uhr für einen Polizeieinsatz auf dem Gelände des Busbahnhofs am Straßburger Platz.

Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats wollte das erheblich betrunkene Pärchen einen Linienbus besteigen, ohne aber die wegen der Corona-Pandemie vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Als der Busfahrer die beiden darauf ansprach und sie aufforderte, den Schutz zu tragen, begann der zunächst verbal ausgetragene Ärger.

Frau uriniert in Bus

Der 62-jährige Wohnungslose schnappte sich dann aber einen Nothammer und schlug die Heckscheibe des Busses ein. Die Polizei beziffert den Schaden auf circa 1500 Euro. Seine zehn Jahre jüngere Begleiterin aus Langenhagen machte ihren Protest deutlich, indem sie ins Fahrzeug urinierte.

Gegen das aus der Langenhagener Trinkerszene stammende Pärchen sprach die Polizei Platzverweise aus. Zudem erhielten sie Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die allgemeine Maskenpflicht und wegen Sachbeschädigung.

Von Sven Warnecke