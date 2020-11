Krähenwinkel

Nach einer vermeintlich kurzen Verschnaufpause und sinkenden Zahlen an mit Covid-19 infizierten Menschen in Langenhagen geht die Kurve nun wieder nach oben. Nach Auskunft der Region Hannover waren mit Stand Donnerstag, 26. November, 155 Corona-Erkrankte in der Stadt registriert.

Erwischt hat es auch eine Mitarbeiterin in der kommunalen Kindertagesstätte in Krähenwinkel am Ernst-Hugo-Weg. Nachdem die Frau am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet worden war, wurde sie umgehend in Quarantäne geschickt, heißt es am Donnerstagabend aus dem Rathaus Langenhagen. Vorsorglich sei auch die Betreuung der Krippenkinder ausgesetzt worden, teilt Stadtsprecherin Sabine Mossig weiter mit. Betroffen sind zehn Kinder in der Gruppe.

„Um Infektionsketten zu unterbrechen haben wir die Eltern umgehend informiert und gebeten, ihre Kinder abzuholen“, berichtet indes Heidi von der Ah, Leiterin des Jugendamtes in Langenhagen. Vorsorglich blieben auch zwei Kolleginnen der Erkrankten zu Hause, die zu ihr Kontakt gehabt hatten. „Sobald wir eine Nachricht des Gesundheitsamtes erhalten, werden wir die Eltern und Mitarbeitenden umgehend über die weiteren Schritte informieren“, kündigt von der Ah die nächsten Schritte an.

