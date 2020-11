Langenhagen

Die Stadtverwaltung hat sich angesichts der „Fensterproblematik“ und nicht ausreichender Lüftungsmöglichkeiten der Klassenräume in Zeiten der Corona-Pandemie an der Adolf-Reichwein-Schule einige Kritik anhören müssen. Wegen der Misere wurde zwischenzeitlich auch der Präsenzunterricht gestoppt – sechs Klassenzimmer der Langenhagener Schule sind gesperrt, da sich dort die Fenster nur kippen lassen. Eine Stoßlüftung, wie per Verordnung vorgegeben, ist nicht möglich.

Doch nun zeichnet sich nach Auskunft von Langenhagens Schuldezernentin Eva Bender eine Lösung ab. Zunächst hieß es, dass die Kinder wohl bis bis Mitte Dezember nur noch jeden zweiten Tag zur Schule kommen dürfen. Und das, obwohl die Schule nach Wochen des Unterrichts im Wechselmodell wegen Corona-Fällen eigentlich gerade erst zum Normalbetrieb zurückkehren sollte.

So sehen die Alternativen für Schüler aus

Und so sieht die Alternative aus: Die drei dritten Klassen werden ab Freitag, 27. November, in Räumen im Haus der Jugend am Langenforther Platz unterrichtet. Die Distanz zwischen der Adolf-Reichwein-Schule und dem Provisorium an der stark befahrenen Walsroder Straße ist zwar nicht gerade gering. Doch eine Umfrage am vergangenen Wochenende unter den Eltern der Drittklässler habe ergeben, dass dies vielfach kein Problem sein sollte, sagt Bender. Falls die Schule eine Begleitung von einem Ort zum anderen nicht gewährleisten könne, denke die Stadt zudem über einen Shuttle-Service für die Kinder nach.

Für die anderen drei betroffenen Klassen sind indes Lösungen in der Adolf-Reichwein-Schule gefunden worden. Neben dort bereits stehenden Containern gibt es einen weiteren Raum für den Unterricht im Gebäude, berichtet Bender auf Anfrage. Auch für diese Kinder soll der Präsenzunterricht ebenfalls wieder am Freitag beginnen.

Bei Elternvertretern herrscht weiter Empörung

Als die bittere Nachricht bekannt wurde, reagierten Elternvertreter empört. Dass sich die Fenster nur kippen lassen, sei der Stadt seit Langem bekannt, hieß es. Dennoch sei nichts passiert – in der Folge war in den Räumen seit Ende der Sommerferien bei dauerhaft gekippten Fenstern und geöffneter Tür unterrichtet worden. Doch angesichts der kälteren Jahreszeit untersagte das die Landesschulbehörde zwischenzeitlich.

„Das Problem ist seit Mai bekannt, und die Verantwortlichkeit wird permanent hin und her geschoben“, kritisierte etwa Alexandra Kahler, Mitglied des Schulvorstands und des Schulelternrats der Wiesenauer Grundschule. Andere Eltern beschwerten sich, dass die längst überfällige Sanierung der Schule seit Monaten stocke. Im Teil-Lockdown seien die Bauarbeiten auch nicht vorangekommen, dann hätten die Schüler wochenlang bei offenen Fenstern, Türen und Baulärm lernen müssen.

Diese Fenster eignen sich nicht zum Stoßlüften. Handwerker sollen sie nun im Dezember entsprechend umbauen. Quelle: Sven Warnecke

Die besondere Problematik erläutert nun die Schuldezernentin. Ihren Angaben zufolge habe die Stadtverwaltung in den Klassenräumen der Schule im Mai Messungen vornehmen lassen. Das Ergebnis war, dass Unterricht bei dauerhaft gekippten Fenstern möglich sei, berichtet Bender. Aus diesem Grund habe die Verwaltung den Umbau der Fenster auch nicht forciert, sondern sich auf die Aussagen der Fachleute verlassen. Zumal die problematischen Fenster im Zuge der umfangreichen Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule ohnehin umgebaut werden sollten.

Stadt findet keine Handwerker

Die jüngste Entscheidung der Landesschulbehörde erfordert nun jedoch ein rasches Handeln. Bender kündigt den Umbau der Fenster ab der 51. Kalenderwoche – also ab dem 14. Dezember – an. Früher sei der Beginn der Arbeiten nicht möglich. Es sei ohnehin schwierig gewesen, überhaupt Handwerker zu finden.

Elternratsvertreterin Kahler erinnert indes daran, dass ihr ein Schreiben aus dem Juli vorliege, in dem die Stadtverwaltung der Schulleitung gegenüber ankündigt, vorerst nichts weiter zu unternehmen. Vielmehr wolle man weitere Anordnungen des Kultusministeriums abwarten. Dabei habe doch allen klar sein müssen, dass bei sinkenden Temperaturen dauerhaft auf Kipp stehende Fenster keine Lösung seien, moniert Kahler.

Doch das sei noch nicht alles: Ursprünglich sollte die offene Ganztagsschule bis zum Ende der Ferien eine Mensa bekommen. „Damit die Kinder wenigstens Mittag essen können“, sagt Kahler. Doch auch daraus sei auch nichts geworden. „Die Fertigstellung ist nun bis Ostern angekündigt“, berichtet die Elternvertreterin. Und eine Betreuung über 13 Uhr hinaus gebe ebenfalls nicht.

Schule derzeit ohne Nachmittagsangebote

„Wir haben pädagogisch betrachtet das Beste daraus gemacht“, sagt Schulleiterin Bernadette Zettelmann auf Anfrage. Gleichwohl mag sie ihren Unwillen über die Untätigkeit der Stadtverwaltung nicht verhehlen. Sie erinnert daran, dass die Sanierung der Schule eigentlich im Frühjahr 2021 beendet sein sollte. „Doch es ist noch gar nicht begonnen worden“, berichtet sie. Nun heiße es aus dem Rathaus und von dem verantwortlichen Architekten, dass mit einem Abschluss der Arbeiten wohl nicht vor Ende 2023 zu rechnen sei.

Zettelmann bestätigt, dass es an ihrer Schule derzeit keine Nachmittagsangebote gibt. „Wir legen den Schwerpunkt auf Unterricht“, betont sie. Doch sie hofft darauf, dass der Umbau an den Fenstern mit Ende der Weihnachtsferien abgeschlossen sein wird, damit wieder alle ihre Kinder in der Adolf-Reichwein-Schule ihren Platz finden – und es auch wieder eine Rückkehr zum Angebot einer offenen Ganztagsschule kommt.

