„Die Einsamkeit in vielen Haushalten wird größer“, sagt Jessica Kind von der Diakonie Hannover-Land. Aufgrund der strengen Kontaktbeschränkungen möchte sie gemeinsam mit Anna-Marie Eichhorn vom Quartierstreff Wiesenau Begegnungsmöglichkeiten für allein lebende, ältere Menschen schaffen. Die Onlineveranstaltung „Achtsam ins neue Jahr“ informiert am Mittwoch, 27. Januar, ab 18.30 Uhr Senioren und andere Interessierte über das Diakonie-Projekt „Helfende Hände“.

Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen möchten Kind und Eichhorn auf digitalem Weg Menschen zusammenbringen. Besonders in Zeiten von Kontaktbeschränkungen könnten virtuelle und telefonische Kontakte gute Alternativen sein, sagt Kind.

Bildungsexperte hält Vortrag

„Wir könnten gut noch weitere ehrenamtliche Mitarbeiter gebrauchen“, sagt sie über die Initiative. Die Onlineveranstaltung „Achtsam ins neue Jahr“ schafft einen Eindruck über die ehrenamtliche Seniorenarbeit in Langenhagen. Außerdem referiert Digitalisierungs- und Bildungsexperte Horst Polomka dabei über die Themen lebenslanges Lernen, Digitalisierung und Bildung. Interessierte können sich bis Montag, 25. Januar, unter Telefon (05 11) 7 40 36 13 und per E-Mail an jessica.kind@evlka.de zur Onlineveranstaltung anmelden.

Von Leona Passgang