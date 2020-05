Quarantäne vor Auslandseinsatz: Bundeswehr nutzt Flughafen-Hotels in Hannover

Hannover/Langenhagen

Die Bundeswehr hat zwei Flughafen-Hotels in Langenhagen für ihre Soldaten und Zivilangestellten angemietet, die kurz vor Auslandsmissionen stehen. Durch die Quarantänemaßnahme soll ausgeschlossen werden, dass das Coronavirus ins Einsatzland eingeschleppt wird. Die Soldaten haben strikte Vorgaben: größtmögliche Isolation zu Kameraden und auch nur limitierte Zeit im Freien.

Sie alle sind im Maritim und Leonardo untergebracht. Der Grund: vor allem die Lage zum nahe gelegenen Bundeswehr-Flughafen Wunstorf, aber auch die Kapazität und Einhaltung der Hygienevorgaben. Die Bundeswehr hat deshalb zwei weitere Hotels in Köln und Bonn angemietet, die nahe am dortigen Militär-Airport liegen. Oberstleutnant Ulrich Fonrobert, Sprecher der Streitkräftebasis in Bonn, spricht von einer „Zahl im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich“ an Untergebrachten in Langenhagen – genauer wird er nicht. Da täglich Flüge stattfinden, schwanke zudem alles.

Eine Stunde Hofgang am Tag

Auch das Leonardo wird bis auf Weiteres als Quarantäne-Hotel der Bundeswehr genutzt. Quelle: Christian Elsner

14 Tage müssen die Menschen in den Hotels wohnen, erst danach geht es weiter nach Mali, Somalia oder etwa Afghanistan. Der Bundeswehr-Sanitätsdienst verlangt Einzelzimmer und so gut wie keine Kontakte zu den anderen – oder nur mit viel Abstand. Das Hotelpersonal sorgt für die Verpflegung, das Essen wird stets vor die Zimmertür gestellt. Fonrobert: „So ist die räumliche Trennung sichergestellt.“ Einmal am Tag und nur in kleinen Gruppen dürfen die Soldaten zudem beim sogenannten Hofgang etwas Luft schnappen. Als Ausgleich können aber Fernseher und WLAN kostenlos genutzt werden. Die Unterbringung in Kasernen ist platztechnisch nicht zu bewerkstelligen, außerdem sind sie weiter ganz normal mit Soldaten belegt.

Bislang läuft alles reibungslos, nur einmal nicht: bei der Unifil-Mission im Libanon. Die Uno verhängte für ihre Einsätze coronabedingt einen generellen Stopp für Kontingentwechsel bis Ende Juni. Die Bundeswehr bat um eine Ausnahme für 25 Menschen. Prophylaktisch kamen zeitgleich die Nachfolger in Hannover in Quarantäne, um Zeit zu sparen, wenn die Erlaubnis kommt. Doch die UN lehnte Ende April erneut ab, nur mit viel Diplomatie durften dann doch zumindest zehn Techniker fliegen. Das war nötig, um die Korvette im Mittelmeer einsatzfähig zu halten. Die übrigen 15 kehrten nach der Quarantäne an ihre Standorte in Deutschland zurück.

Win-Win für Bundeswehr und Hotels

Ein Ende für die Bundeswehr-Maßnahme gibt es vorerst nicht, die Truppe halte sich an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Auch zu den Kosten werden keine Angaben gemacht. Sprecher Fonrobert spricht allerdings von einer Win-Win-Situation für beide Seiten: „Wir haben Unterkünfte, gleichzeitig stehen die Hotels nicht leer“, sagt er. Durch Corona dürfen die Betriebe derzeit keine Gäste beherbergen.

Von Peer Hellerling