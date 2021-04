Langenhagen

In Langenhagen hat es im vergangenen Jahr 109 Unfälle mit Radfahrern gegeben. Dabei wurden 69 Menschen verletzt, sieben davon schwer. Vielfach waren die Radler verbotenerweise auf der falschen Straßenseite unterwegs. 

Aus diesem Grund haben Polizei und Stadtverwaltung nun eine Aktion mit augenfälligen Hinweisen gestartet. Gut 50 Plakate sind entlang der Walsroder Straße zwischen Berliner Platz und Reuterdamm aufgehängt worden, um auf das Problem aufmerksam zu machen und parallel für mehr Sensibilität bei allen Verkehrsteilnehmern zu sorgen. Zudem kündigt die Polizei ab dem 12. April verstärkte Kontrollen in Langenhagen an.

Auf Walsroder Straße verunglücken viele Radler

Denn jeder Unfall ist einer zu viel, heißt es von Polizei und Stadt unisono. Speziell an der Walsroder Straße ist es in jüngster Vergangenheit allein zu 39 Unfällen mit Radlern gekommen. „Radfahrer benutzen vielfach die falsche Seite“, sagt Stefanie Eckler, die als Polizistin die Aktion in Langenhagen initiiert hat. Das führe häufig zu „gefährlichen Situationen“ – sie spricht in diesem Zusammenhang von einer der Hauptunfallursachen.

Speziell in der Corona-Pandemie habe der Radverkehr zugenommen, entsprechend seien auch die Unfallzahlen in Langenhagen gestiegen, berichtet die Polizeioberkommissarin und Verkehrssicherheitsberaterin weiter.

Abbiegende Autofahrer blicken meist nach links

Polizei und Stadt wollen mit der Aktion Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Walsroder Straße unterwegs sind, auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen und darauf hinwirken, die richtige, also die rechte Straßenseite zu nutzen.

Durch Geisterfahrer im Radverkehr werden nicht nur Radfahrende gefährdet, die in die vorgeschriebene Fahrtrichtung fahren, sondern auch die Falschfahrer selbst setzten sich einem erhöhten Unfallrisiko aus, sagt Eckler. Abbiegende Autofahrer würden zunächst auf den von links kommenden Verkehr achten, berichtet sie. Dadurch könnten aus der falschen Richtung kommende Radler rasch übersehen werden, sagt die Polizistin.

Boris Ehrhardt, Leiter des Langenhagener Ordnungsdienstes, hebt hervor, das „prinzipiell das Rechtsfahrgebot“ gelte – auch für Radfahrer. Gleichwohl räumt er ein, dass es vielfach bei den Zweiradfahrern kein Unrechtsbewusstsein gebe. Genau dagegen sei die Aktion ausgerichtet.

Plakataktion dauert bis September

Wenn Radler eines dieser 50 Plakate so sehen können, sind sie auf der falschen Straßenseite unterwegs. Quelle: Sven Warnecke

Aus diesem Grund seien die neuen Plakate so gestaltet, dass diese jeder verstehen könne, ergänzt Eckler. Sie hängen speziell im Bereich der Zufahrten zu Einkaufszentren sowie an größeren Kreuzungsbereichen. Die Plakataktion soll zunächst bis September fortgeführt werden.

Langenhagens Polizeichef Christoph Badenhop kündigt an, einen sich auf die Unfallursachen bei Radlern zu konzentrieren und weitere entsprechende Maßnahmen in der Stadt zu initiieren. Ein relativ neues Problem seien die E-Bikes – allein wegen der Geschwindigkeit und Beschleunigung dieser Gefährte, meint der Polizeioberrat.

Botschaften sollen der Sicherheit dienen

Nun soll in unregelmäßigen Abständen das ganze Jahr über die Einhaltung der Verkehrsregeln kontrolliert werden. Dabei unterstütze in Langenhagen auch die neu gegründete Fahrradstaffel der Polizei, kündigt Eckert an. „Für das Fahren auf der falschen Seite ist ein Verwarngeld von 20 Euro vorgesehen“, sagt die Beamtin.

Mit der Aktion soll das Fehlverhalten der Radler minimiert und die Verkehrssicherheit auf den Straßen erhöht werden. Deshalb sei die Aktion natürlich auch genehmigt, sagt Ehrhardt mit Verweis auf die jüngst vielfach diskutierten und kritisierten Plakate von politischen Parteien im Stadtgebiet. Die nun aufgehängten Botschaften in DIN-A3- und DIN-A4-Größe seien keine Werbeplakate, sondern dienten allgemein der Sicherheit in Langenhagen.

Von Sven Warnecke