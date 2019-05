Langenhagen

Ein Autofahrer hat am frühen Montagmorgen einem Radfahrer beim Überqueren der Hessenstraße in Langenhagen die Vorfahrt genommen. Der Mann ist gestürzt. Ohne sich zu Kümmern ist der Autofahrer vom Unfallort geflüchtet.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der 54-jährige Mann um 5.12 Uhr auf dem Radweg an der Langenhagener Straße unterwegs. Bei grüner Ampel wollte er die Hessenstraße queren. Ein schwarzer SUV bog in die Straße ein und gewährte dem Radfahrer nicht den Vorrang. Der 54-Jährige musste mit seinem Fahrrad so stark bremsen, dass er über den Lenker auf die Fahrbahn stürzte. Dabei verletzte er sich an der linken Hand.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall. Diese werden gebeten, sich beim Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley