Godshorn

Schon seit einigen Wochen werfen große Erd- und Sandhügel an der Brinker Straße Rätsel in Godshorn auf. Von Langenhagen aus kommend beginnt 50 Meter hinter der Kreuzung zwischen der Vinnhorster Straße und der Brinker Straße, und damit kurz vor der Wohnbebauung, die Fläche. Es sieht alles wie ein Baufeld aus. Zäune umgeben das Gelände, sind aber geöffnet für den Baustellenverkehr.

Die Frage beschäftigt einige Menschen in der Ortschaft schon deswegen, weil sich das Bild der Fläche seit Wochen kaum nennenswert verändert hat. Des Rätsels Lösung: Beim Areal in Höhe des Schilds, auf dem die Partnerschaft von Godshorn mit der französischen Kleinstadt Le Trait dokumentiert ist, handelt es sich um eine sogenannte Ausweichfläche.

Auf der Brinker Straße am Ortseingang Godshorn gibt es eine Behelfsfläche. Quelle: Stephan Hartung

Dies bestätigt Sabine Mossig, Sprecherin der Stadt Langenhagen, auf Nachfrage. „Durch den Ausbau der Hans-Böckler-Straße brauchen die Bauarbeiter eine Behelfsfläche, um dort das Material lagern zu können“, sagt Mossig. Zwar ist die Baustelle rund 500 Meter entfernt. „Aber man muss erstmal geeignete Flächen finden. Und die befinden sich selten in unmittelbarer Nähe“, sagt Mossig. So sei man in der Vergangenheit bei Baustellen wie an der Theodor-Heuss-Straße bereits verfahren, als ebenfalls eine Lagermöglichkeit in nächster Nähe eingerichtet werden musste.

Vor rund zwei Monaten begannen die Arbeiten auf der Hans-Böckler-Straße, die im dortigen Gewerbegebiet eine lange und wichtige Zufahrtsstraße ist. Bis zur Jahresmitte 2022 investiert die Stadt rund 1,7 Millionen Euro zum Ausbau, der in mehreren Abschnitten von der Kastanienallee bis zum südlichen Ende der Straße erfolgt.

Die Maßnahme umfasst im Detail eine Neuaufteilung des vorhandenen Straßenraums, eine Erneuerung von Fahrbahn, Geh- und Radweg, eine Neugestaltung des Parkstreifens auf der Westseite inklusive einer dortigen Pflanzinsel. Zudem würde ein barrierefreies Leitsystems im Einmündungsbereich Gieseckenkamp installiert.

Auf der Hans-Böckler-Straße nimmt die Stadt eine größere Sanierung vor. Quelle: Stephan Hartung

Aktuell befinden sich die Bauarbeiter im südlichen Bereich der Straße in Richtung des Famila-Marktes. Ab der Einmündung Gieseckenkamp regelt eine Ampelanlage den Verkehr. Dort als auch bei den weiteren Bauabschnitten wird das frische und aus dem Erdreich gehobene Material nach Godshorn an den Ortseingang an die Brinker Straße geschafft. Wer also einen Bagger mit vollen Schaufeln entdeckt, jetzt oder bis Mitte 2022, der kennt des Rätsels Lösung.

Von Stephan Hartung