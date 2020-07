Langenhagen

Der Neubau des Gymnasiums und der IGS, der Umbau der RKS: Die Liste der Investitionen, die die Stadt Langenhagen in den nächsten Jahren zu schultern hat, lässt sich beliebig fortsetzen. Alle Projekte werden vermutlich teurer als kalkuliert. Das benötigte Investitionsvolumen für die nächsten Jahre beträgt nach aktuellem Stand etwa 600 Millionen Euro. Und nun soll das Rathaus einen Anbau erhalten und in Teilen saniert werden. Das hat der Rat bereits beschlossen. Das sei auch für eine dank der Gewerbesteuer finanziell so stark aufgestellten Kommune wie Langenhagen zu viel, meinen etwa die Grünen und die BBL im Rat der Stadt.

Politische Mehrheit lehnt Verschiebung der Rathauspläne ab

In der jüngsten Ratssitzung warnte etwa Grünen-Fraktionsvorsitzender Dirk Musfeldt eindringlich vor diesen zusätzlichen Ausgaben für einen bereits von der Politik mehrheitlich beschlossenen Rathausanbau. In einem Antrag forderte er eine Verschiebung des Projekts sowie der weiteren Planungsschritte. Schließlich könnte sich das nicht einmal eine Stadt wie Langenhagen leisten. Dabei bemühte Musfeldt auch die griechische Mythologie und nannte etwa Kassandra, die Tochter des trojanischen Königs Priamos, die stets Unheil voraussah, ihre Warnungen aber stets überhört wurden. Sie endete dann auch tragisch. Der Grünen-Fraktionschef sei es nunmehr leid, stets diese sogenannten Kassandrarufe zu tätigen. Denn wie das schließlich endete, sei auch klar. „Das Entscheidende ist für mich, dass das nicht finanzierbar ist“, betonte Musfeldt.

Die Diskussion ob dieser Probleme und eine Verschiebung der Pläne sollten nicht wegen der im nächsten Jahr anstehenden Kommunalwahl verschoben werden, appellierte Musfeldt an seine Langenhagener Ratskollegen. Es gehe schließlich um die Existenzfrage der Stadt. Deshalb sollten die weiteren Planungsschritte zunächst ausgesetzt werden, forderte er in einem Antrag. Andere Kritiker sprachen in ihren mahnenden Worten von Wahlgeschenken – gerichtet an die Adresse von SPD und CDU.

Wird Kindern zu schwere Hypothek hinterlassen?

Auch BBL-Fraktionschef Jens Mommsen warnte vor weiteren Ausgaben. Für ihn sei es die Grundfrage, wie die vielen Projekte überhaupt parallel bezahlt werden könnten. Für ihn hätten die Schulsanierungen oberste Priorität. Seiner Meinung nach würden alle Fakten dafür sprechen, das Rathausprojekt zu verschieben, unterstützte er Musfeldts Antrag. Ansonsten müssten die Langenhagener Kinder diese „schwere Hypothek“ schultern. Denn „selbst eklatanteste Steuererhöhungen würden uns nicht retten“, diese Schulden zu meistern, prophezeite Mommsen.

Für SPD-Fraktionschef Marc Köhler ist indessen klar, dass „man sich nicht immer vor Entscheidungen drücken“ könne. Wenn eine Kommune bisher Planungen verschoben habe, hatte das selten danach zu Einsparungen geführt, meinte der Sozialdemokrat. Aus diesem Grund empfahl er in der Sitzung, rasch den Anbau an das Rathaus umzusetzen. In das gleiche Horn stieß auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Reinhard Grabowsky.

Hettwer : Valide Zahlen nur mit weiterer Planung möglich

Mit neun zu 21 Stimmen sprach sich der Rat der Stadt Langenhagen letztendlich mehrheitlich gegen eine Verschiebung des Zeitplans und den Antrag der Grünen aus. Ergo kann die Rathausverwaltung die nächsten Planungsschritte einleiten.

Und diese Schritte seien auch wichtig, betonte Langenhagens Stadtbaurat Carsten Hettwer auf Anfrage. Denn nur dann gebe es eine halbwegs valide Kostenschätzung für den Anbau an das Rathaus. Derzeit gingen die Fachleute von einem Investitionsvolumen in Höhe von circa 55 Millionen Euro aus. Doch das sei rein „spekulativ“. Erst in einem nächsten Planungsschritt könnten verlässliche Zahlen geliefert werden. „Deshalb bin ich ein Verfechter, diesen auch zu machen“, betonte der Stadtbaurat.

Bürgermeister dankt großen Parteien für Beschluss zum Rathaus

Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer reagierte im Nachgang der Ratssitzung beschwichtigend. „Wenn diese Zahlen dann feststehen, kann der Rat immer noch einen Stopp beschließen“, argumentiert der Verwaltungschef. Nun einmal ging es um eine genauere Kostenanalyse. In diesem Zusammenhang dankte er den beiden großen Parteien im Langenhagener Rat, dass sie die entsprechenden Beschlüsse gefasst hatten.

Den Anwurf eines Wahlkampf-Geschenkes lässt Heuer auch nicht gelten. Was sollten SPD und CDU davon haben?, fragt der Bürgermeister. „Die können mit einem Rathaus-Anbau bei den Langenhagenern nämlich keinen Blumentopf gewinnen.“ Denn der Bürger nehme das, anders etwa bei Schulbauten, gar nicht wahr.

