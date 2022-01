Langenhagen

Die Planungen für den millionenschweren Anbau an das Langenhagener Rathaus samt Sanierung des Altbaus schreiten voran. Die Stadtverwaltung hat jetzt im Planungs- und Bauausschuss über den aktuellen Stand berichtet, und auch auf für den Rat am Montag, 24. Januar, steht das Thema auf der Tagesordnung.

Bislang arbeiten Verwaltungsmitarbeiter über das Langenhagener Stadtgebiet verteilt

Eine Mehrheit aus SPD und CDU hatte im Februar 2021 den zuvor jahrelang diskutierten Anbau ans Langenhagener Rathaus auf dem Parkplatz am Waggumer Hof beschlossen. Die Stadtspitze will nach dessen Fertigstellung und der Sanierung des benachbarten Altbaus am Marktplatz alle Mitarbeiter wieder an einem Ort konzentrieren. Bislang sind viele Bereiche der Stadtverwaltung in Gebäuden über Langenhagen verteilt, wofür die Stadt hohe Mietzahlungen leisten muss.

Die Opposition hatte das Neubauvorhaben hingegen scharf kritisiert und angesichts vieler geplanter Investitionen vor allem in die Schullandschaft als zu teuer abgelehnt. Die BBL hatte gar ein Bürgerbegehren gegen den Neubau anstreben wollen. „Von dem Bürgerbegehren haben wir aber nichts mehr gehört“, so der Erste Stadtrat Carsten Hettwer auf Nachfrage.

Der Neubau (rechts) soll in Hufeisenform entstehen und sich wie das Bestandsgebäude (links) um einen Innenhof erstrecken. Quelle: Schenker Salvi Weber Architekten ZT GmbH

Die Summe, die vor knapp einem Jahr im Raum stand, lautete auf circa 68 Millionen Euro. Die Kostenberechnung auf Basis der mittlerweile fertigen Entwurfsplanung geht ein Stück weit darüber hinaus: Die angesetzten Gesamtkosten liegen jetzt bei 71 Millionen Euro, inklusive einem Risikozuschlag von 11 Prozent für Unvorhergesehenes und Preissteigerungen. Die Kostensteigerung um 4 Prozent resultiert laut der städtischen Hochbauabteilung vor allem aus der relativ komplizierten Herstellung der Baugrube mit einer sogenannten Dichtwand und des wasserundurchlässigen Tiefgeschosses, aus der erforderlichen Entrauchungsanlage für die Tiefgarage, aus der Ausstattung der Räume samt Medientechnik sowie aus der erforderlichen Anpassung des öffentlichen Gehweges an der Konrad-Adenauer-Straße.

Stadtverwaltung: Preissteigerungen sind schwer zu kalkulieren

Allerdings schränkt die entsprechende Informationsdrucksache für den Rat gleich wieder ein, ob es bei den nunmehr angesetzten Kostensteigerung auch tatsächlich bleiben wird. „Die Marktlage in der Baubranche ist bedingt durch eine hohe Auslastung der Firmen, Materialknappheit und Lieferengpässe sehr angespannt. Damit verbunden sind derzeit schwer zu kalkulierende Preissteigerungen. Ebenso bleibt insbesondere die Kostenbewertung für die Erstellung der Baugrube und der Tiefgarage mit nicht einschätzbaren Risiken behaftet“, heißt es in diesem Statusbericht.

Jedoch, so die Fachleute weiter, erfolge die Erstellung des neuen Rathauses Langenhagen in zwei Bauabschnitten, „so dass im laufenden Planungs- und Bauprozess auf die vorgenannten Entwicklungen reagiert werden kann“. Einsparpotenzial bestehe insbesondere in der Reduzierung der Qualität der Innenausstattung und in der Weiterverwendung des Bestandsmobilars.

Arbeiten in Büros und offenen Bereichen

Der in Hufeisenform geplante fünfstöckige Erweiterungsbau, der optisch die Arkadenlinie des Bestandsgebäudes aufnimmt und über einen begrünten Innenhof verfügt, soll fast komplett die bisherige Parkplatzfläche am Waggumer Hof belegen. Ein zweigeschossiges Gebäude, das auch als Eingangshalle dienen wird, soll die Verbindung mit dem Altbau schaffen. Im Erdgeschoss des neuen Rathauses sollen der Ratstrakt, das Bürgerbüro und die Information angesiedelt werden, in den oberen Etagen die Arbeitsplätze der Mitarbeiter.

So sieht der Entwurf für den Anbau des Rathauses aus. Rechts im Bild befindet sich der zweigeschossige Durchgang in das Bestandsgebäude. Quelle: Schenker Salvi Weber Architekten ZT GmbH

Vorgesehen ist, künftig 35 bis 40 Prozent der Rathausarbeitsplätze in einem offenen Bereich („open space“) unterzubringen, den Rest in Einzel- und Doppelbüros. „Aufgrund der zunehmenden Arbeitszeit im Homeoffice ist ein multifunktionaler und abteilungsübergreifender Austausch der Mitarbeiter erforderlich, der in dem offenen Raumangebot mit Arbeitsplätzen und Kommunikationsflächen stattfinden wird“, heißt es dazu im Statusbericht. Mit Blick auf die Homeoffice-Quote, aber auch Urlaube und Krankheitsfälle sollen 480 Arbeitsplätze vorgehalten werden, was einer Belegungsquote von 80 Prozent entspricht. Für Gespräche mit Rathausbesuchern sollen die Mitarbeiter Besprechungszimmer nutzen können.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Arbeiten am Erweiterungsbau soll in knapp einem Jahr starten

In Auftrag gegeben hat die Stadt zwischenzeitlich die Planung der Freianlagen, der Bauakustik, der Medien- und Lichttechnik sowie Beratungsleistungen zu den Themen Baugrund und Barrierefreiheit. Der Bau- und der Entwässerungsantrag sind mittlerweile eingereicht.

Die Baugenehmigung erwartet die Stadtverwaltung für Mai oder Juni. Der Abbruch des Ratstraktes soll im Spätsommer 2022 beginnen, die Arbeiten für den Erweiterungsbau könnten dann Anfang 2023 starten. Gemäß dem groben Terminplan sollen die Umzüge in den Erweiterungsbau Anfang 2025 und in den bis dahin sanierten Bestandsbau Ende 2026 stattfinden.

Von Frank Walter