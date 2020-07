Langenhagen

Bei der Bekämpfung von Ratten geht Langenhagen jetzt neue Wege. Wo auch immer die Schädlinge auftauchen, setzt die Stadt jetzt auf Teamwork: „Wir werden rund um die Punkte, an denen wir einen Schädlingsbekämpfer einsetzen, auch die privaten Grundstückseigentümer per Hauswurf informieren und um ihre Mithilfe bitten“, sagte Boris Ehrhardt, Leiter des Ordnungsamtes, jetzt bei der ersten öffentlichen Evaluation eines Pilotprojektes. Diese neue Vorgehensweise sei nach Kenntnis der Stadt beispiellos mindestens in der Region Hannover. Und sie ist eine der Lehren aus einer Aktion, die die Stadt im vergangenen Jahr in Schulenburg gestartet hatte.

Seinerzeit hatte die Stadt rund 500 Broschüren über Ursachen und Bekämpfung von Rattenbefall in einem präzise abgesteckten Bereich Schulenburgs verteilt, weil sich dort damals Beschwerden über das Vorkommen der Nager gehäuft hatten. Dies in Kombination mit einem Angebot: Wer Fragen habe zur Bekämpfung oder Bedarf an einer Untersuchung des eigenen Areals, könne sich von einem Fachbetrieb auf Kosten der Stadt beraten lassen. Einzig der gegebenenfalls tatsächliche Einsatz des Schädlingsbekämpfers würde auf private Rechnung erfolgen. „Betroffen waren in dem Areal 210 Grundstücke“, ergänzte jetzt die städtische Projektleiterin Michaela Meinecke. 20 Rückmeldungen habe es im Nachgang gegeben.

Rund 500 Broschüren verteilte die Stadt im vergangenen Jahr bei einem Pilotprojekt an die Bewohner von rund 210 Grundstücken in Schulenburg. Quelle: Stadt Langenhagen

Stadt klärte Anwohner über Lebensweise der Ratten auf

Parallel hatte die Stadt zu drei größeren Informationsveranstaltungen eingeladen: Nach dem Auftakt in Schulenburg für die Anwohner der westlichen Dörfer folgte eine Einladung für die Kernstadt in den Ratssaal sowie abschließend ins Niet Hus nach Kaltenweide für die nördlichen Bereiche der Flughafenstadt. „Alle Veranstaltungen waren erfreulicherweise gut besucht“, berichtete jetzt Stadtsprecherin Juliane Stahl. Auch die für die Schädlingsbekämpfung Verantwortlichen bei der Stadt hätten dabei viel Neues erfahren, betonte Marketingleiter Ralph Gureck.

Bei einem Mehrfamilienhaus am Reuterdamm legten Ratten wochenlang die Heizungsanlage lahm. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

So habe sich gezeigt, dass die bisherige und auch in anderen Kommunen meist übliche Vorgehensweise, punktuell nach Auftreten Ratten eben dort zu bekämpfen, wenig nachhaltig sei. „Ratten wohnen an einem Ort, sie fressen an einem anderen und finden an einem dritten Ort Wasser zum Trinken“, sagte Ehrhardt. Allein am Nest der Population Köder aufzustellen helfe deshalb wenig. „Es funktioniert nur, wenn auch auf den umliegenden Grundstücken die Tiere bekämpft werden, vor allem aber dort nicht durch Essensreste auf dem Kompost oder für die Ratten zugängliches Vogelfutter Anreize für die Tiere verbleiben.“ Dann wanderten die Tiere einfach ein Grundstück weiter.

Rattenbefall im Mängelmelder präzise dokumentieren

Ehrhardt bittet deshalb alle Anwohner der Kernstadt und der Dörfer, Rattensichtungen möglichst präzise im städtischen Mängelmelder zu hinterlegen. „Ratte gesichtet an der Walsroder Straße“, wie Ehrhardt zitierte, helfe da wenig. „Die führt ja durch halb Langenhagen.“ Meinecke bittet zudem um die Angabe einer Telefonnummer, „damit ich durch Rückfragen die Sichtung eingrenzen kann“. Wer Ratten melde, werde im Mängelmelder keinesfalls mit Namen für die anderen Nutzer sichtbar sein, betonte Gureck. „Wir wollen die Hemmschwelle möglichst niedrig halten.“

Weil der Rattenbefall an der Karl-Kellner-Straße nicht in den Griff zu bekommen war, lösten Stadt und der Abfallentsorger Aha eine Wertstoffinsel dort auf. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

Dachverband hilft bei der Suche nach Schädlingsbekämpfer

Die Erkenntnisse der Informationsveranstaltungen hat die Stadt in einer Broschüre zusammengefasst, die sowohl im Rathaus erhältlich als auch im Internet abrufbar ist. Sie enthält nicht nur Details zur konkreten Lösung von Problemen, sondern auch Hintergründe zur Lebensweise von Ratten und die klare Botschaft: Die Anwohner sollen an dem Kampf gegen die Schädlinge mitwirken. „Es geht nur zusammen“, sagte Ehrhardt.

Nicht vermerkt ist allerdings ein Tipp, den Michaela Meinecke den Menschen in Langenhagen mit auf den Weg geben möchte. Weil es in der Branche der Schädlingsbekämpfer auch „schwarze Schafe“ gebe, rate sie bei der Suche nach einer Fachfirma zur Recherche über den Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verband. Dieser nehme nur seriöse Betriebe auf, die sich verschiedenen Qualitätskriterien verpflichtet hätten.

Wer nicht mitzieht, riskiert Bußgeld Grundstückseigentümer, die auf ihrem Grund und Boden nichts gegen nachgewiesenen Rattenbefall unternehmen, riskieren mindestens Ärger mit der Stadt. „Wenn wir wissen, dass jemand durch falsches Verhalten Rattenbefall befördert oder nichts gegen offenkundig auf seinem Grundstück lebende Ratten unternimmt, wird von uns zunächst einmal angeschrieben und zur Mithilfe aufgefordert“, sagt Ordnungsamtsleiter Boris Ehrhardt. Passiere danach immer noch nichts, kann die Stadt ein Bußgeld in unterschiedlicher Höhe verhängen. Dies hänge vom Ausmaß und den daraus resultierenden Schäden beispielsweise für die Stadt auf öffentlichen Flächen oder für die umliegenden Privatanlieger, die ihrerseits Schädlingsbekämpfer kostenpflichtig beauftragen müssten. „Die letzte uns bleibende Möglichkeit ist, selbst ein Unternehmen zu beauftragen und diese Kosten dem Grundstückseigentümer in Rechnung zu stellen“, sagt Ehrhardt. Zu den Ausgaben für das Unternehmen komme in diesem Fall noch die Rechnung der Stadt. „Das können schon allein von uns mehrere hundert Euro sein.“ Die Stadt sei in diesem Fall auch befugt, die Fachfirma für den Zutritt auf den Privatgrund zu ermächtigen. „Dies ist aber bislang noch nie vorgekommen.“

Von Rebekka Neander