Regen, Hagel, Sturm und Gewitter: Land unter in Langenhagen

Langenhagen

In Teilen des Landes schien noch die Sonne, anderenorts fiel leichter Regen. Nicht so in Langenhagen: Speziell der Süden der Stadt sowie Wiesenau wurden am Freitagabend, 4. Juni, von einem heftigen Unwetter getroffen – in der Folge hieß es: Land unter in Langenhagen. Starkregen, Hagel, Sturm und Gewitter verursachten vollgelaufene Keller sowie überflutete Straßen und damit reichlich Arbeit für die Feuerwehr.

Zur Galerie Besonders das südliche Stadtgebiet ist besonders heftig betroffen.

Die Feuerwehr rückte gegen 19.30 Uhr zu den ersten Einsätzen aus – rasch sei dann das ganze Ausmaß der Schäden in dem betroffenen Bereich sichtbar geworden, berichtet Stadtfeuerwehrsprecher Stephan Bommert. Nach und nach wurden schließlich alle Ortsfeuerwehren Langenhagens zur Unterstützung alarmiert. Bis auf die Kollegen aus Engelbostel, erläutert der Sprecher. Denn die würden als Reserve für mögliche parallele Brandeinsätze oder Unfälle zurückgehalten. Auch das Technische Hilfswerk (THW) war mit zwei Gruppen zur Unterstützung gerufen worden, genau wie die Johanniter, die die dann gut 100 Einsatzkräfte mit Essen und Trinken versorgten.

100 Retter über Stunden im Einsatz

Bis Sonnabendmorgen um 2 Uhr waren die Ehrenamtlichen schließlich im Einsatz, um mit Saugpumpen Wasser aus diversen Kellern und Tiefgaragen zu befördern. Zudem sorgten überflutete Straßen und Unterführungen für reichlich Arbeit. Auch die sogenannte Trogstrecke der Flughafenstraße – die Ortsdurchfahrt der B 522 – wurde überflutet. In der Folge kam dort kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Alles in allem waren die Feuerwehrleute in der Nacht zu 82 Einsatzstellen unterwegs, bilanziert Bommert anschließend.

Deutscher Wetterdienst gibt weitere Warnung heraus

Der Deutsche Wetterdienst hat unterdessen auch für Sonnabend eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Nach Auskunft der Metereologen gibt es in Niedersachsen die Gefahr vereinzelter Gewitter, die lokal eng begrenzt sind. Dabei könne Starkregen in kurzer Zeit zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter sorgen. Hinzu kommen Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern und Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter. Diese Unwetterfront zieht im Lauf des Tages auch über die Region Hannover.

Von Sven Warnecke