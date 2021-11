Hannover

Lange Warteschlangen und trotzdem kein Gemaule: Die Corona-Impfaktion der Johanniter im Auftrag des Regionsgesundheitsamts war ein voller Erfolg. Eigentlich hatten 2700 Impfdosen gesetzt werden sollen – am Ende waren es 3193. Dafür musste spontan Nachschub an Impfstoff geordert werden, aber sogar das hat geklappt.

Johanniter-Impfungen am Sonntag: Lange Schlangen, zufriedene Wartende

Am Kabelkamp in Hannover-Vahrenheide standen am Sonntagmorgen bereits 30 Minuten vor Eröffnung der mobilen Impfstation mehr als 100 Menschen an. In Uetze, wo erst tags zuvor die Impfstelle provisorisch eingerichtet worden war, verzögerte sich der Start von 9 auf 10.30 Uhr. Trotzdem blieb die Stimmung unter den Wartenden gefasst und positiv.

„Viele Menschen haben mitunter sehr lange warten müssen und kamen trotzdem mit guter Laune herein und waren unfassbar glücklich und dankbar“, sagte Einsatzleiter Benjamin Häselbarth, Bereichsleiter Sondereinsatzdienste im Ortsverband Hannover-Wasserturm: „So etwas erleben wir Einsatzkräfte nicht so oft, das motiviert ungemein.“

Freiwillige schenken Tee aus

Außer in Hannover und Uetze waren die Impfteams auch in Wunstorf, Ronnenberg und Langenhagen aktiv. Zeitweilig wurde Tee an die Wartenden ausgeschenkt. „Wir freuen uns außerordentlich, dass das Angebot heute so gut angenommen wird und sollten über eine Ausweitung unbedingt nachdenken“, sagt Regionalvorstand Michael Homann von den Johannitern.

Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sagte zu dem großen Zuspruch: „Das ist ein gutes Zeichen und zeigt, dass der Bedarf in der Bevölkerung da ist.“ An Werktagen seien zuletzt bis zu 5000 Impfungen pro Tag verabreicht worden. Die Region Hannover wolle die Angebote aber weiter ausbauen – geplant ist ein Aufstocken der mobilen Impfteams von bisher 13 auf 58.

Im Advent noch mehr Impfangebote an Wochenenden?

Ob es im Advent weiterhin Wochenendangebote wie jetzt von den Johannitern geben wird, ist noch nicht ganz klar. Die Region veröffentlicht die Daten der mobilen Teams immer mit einigen Tagen Vorlauf. Regionspräsidennt Krach sagt: „Die Planungen laufen täglich, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in ständigem Austausch mit Kommunen und Standorten.“

Von Conrad von Meding